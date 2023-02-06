رياح عاتية تجتاح المملكة.. كيف تقي نفسك من خطورتها؟

تختلف قوة الرياح من منطقة لأخرى ومن فصل لآخر فمنها خفيف السرعة الذي يستطيع تحريك الأشياء الخفيفة أو ينقلها من مكانها ومنها شديد السرعة الذي يستطيع أن يقتلع الأشجار ويدمر شبكات الكهرباء والهاتف والأعمدة والمنازل والمنشآت ويحطم السيارات ويصيب الأشخاص إصابات مختلفة، وإذا كان الرياح مصحوبة بأمطار غزيرة فإن ذلك يزيد من الكارثة والخسائر التي تصيب المناطق الداخلية، وتسبب الفيضانات تقطع طرق الموصلات والجسور وتقضي على المحاصيل والمنتجات وذلك تصدر مصلحة الأرصاد الجوية إرشادات عن تحركات الأعاصير واتجاهها ومدى قوة الرياح وكذلك سرعتها وتهديدها لمنطقة ما.

إجراءات السلامة

عندما تلتقي منطقتك إنذار الإعصار يجب إتباع مايلي :

تابع الاستماع إلى نشرة الأحوال الجوية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة والإنذارات التي تصدر عن احتمال حدوث الزوابع التي تصاحب الأعاصير وتعتبر هذه الزوابع من أسوأ مسببات الموت.

اترك المناطق المنبسطة التي تكون عرضة لأمواج الإعصار .

احكم إغلاق النوافذ جيدا أو احكم قفلها بشريط خاص لأن الأخطار المحدثة بالنوافذ الصغيرة تكون دائماً بسبب النفايات التي تضربها وتنكسر النوافذ الكبيرة بواسطة ضغط العاصفة عليها .

اعمل على تخزين مياه للشرب في أواني نظيفة، وفي أواني الطهي لأنه ربما تفسد مياه الشرب العامة أو تتضرر شبكة المياه العامة .

املأ مركبتك بالوقود لأنه ربما تتعطل محطات الخدمات لأيام عديدة أو بسبب انقطاع التيارات الكهربائية .

ابق في منزلك أو في الأماكن العالية لأنه ربما تكون الرياح قوية وخاصة في حالة صدور تعليمات بالإخلاء بواسطة السلطات المختصة إلى مكان آخر حتى زوال العاصفة .

ابق داخل المنزل خلال فترة الإعصار لأن الانتقال في مثل هذه الظروف يعتبر خطراً جداً عندما تهب الرياح، ولا تنخدع بالرؤية لأنه ربما تزداد سرعة الرياح في أي لحظة ابق في مكان آمن ولا تنخدع أيضاً برؤية الرياح التي سوف تنشط سرعتها وتغير اتجاهها في أي وقت.

الإخلاء

إذا نصحت بإخلاء منزلك للتحرك إلى موقع آخر مؤقت (أماكن إيواء ) هناك بعض الأشياء يجب تذكرها ومن أهمها مايلي :

اتبع التعليمات والنصائح الصادرة من السلطات المختصة .

اغلق الغاز والمياه وافصل الكهرباء عند إخلاء المنزل .

انتقل بحذر

إذا أعدت لك السلطات المختصة وسيلة للانتقال فسوف تتخذ التدابير الخاصة بالسلامة، ولكن إذا كنت تسير على قدميك أو قائداً لمركبتك تذكر هذه الخطوات :

1-غادر مكانك مبكرا لأنه ربما تعاق الطرق المعرضة بالمياه، الأشجار الساقطة، أو أسلاك الكهرباء.

2-تأكد من وجود الوقود الكافي بمركبتك .

3-اتبع الطرق الموصى بها .

4-استمع إلى الراديو للحصول على المعلومات الإضافية أثناء الانتقال .

عندما ينتهي الإعصار :

1-ابق في مكان الإيواء إلى أن تصدر إليك التعليمات بمغادرة المكان وأن الأوضاع آمنه .

2-استمر في الاستماع إلى جهاز الراديو لتلقي المزيد من النصائح والإرشادات مثل ( أين تذهب للحصول على الرعاية الطبية الضرورية , أين تذهب للحصول على المساعدات الضرورية الطارئة كإيجاد المسكن، الكساء، الغذاء، الطرق التي تساعد بها نفسك للنجاة من الكارثة ).

3-ابتعد عن منطقة الكارثة لأن الاستطلاع في هذه الظروف ربما يعيق عمليات الإنقاذ وكذلك يمكن أن يكون خطراً بالنسبة لك .

4- اعمل على قيادة مركبتك بحرص على طول الشوارع المملؤة بالحطام .

5- تجنب أسلاك الكهرباء المتدلية وبلغ عنها فورا شركة الكهرباء أو الدفاع المدني أو الشرطة .

6- ابلغ عن خطوط إمدادات المياه ومجاري الصرف المتضررة .

7- حاول منع الحرائق بقدر الإمكان .

8- افحص الطعام المثلج لكي لا يفسد لأن انقطاع الكهرباء يسبب إفساده أثناء هبوب العاصفة. -وكالات

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