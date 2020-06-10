“ريادة أعمال” جامعة الشرق الأوسط يبرم مذكرة تفاهم مع Fin Bloom الفلسطينية

عمان – أبرمت جامعة الشرق الأوسط، ممثلة بمركز الابتكار وريادة الأعمال، وشركة Fin Bloom الفلسطينية لحلول الإدارة المالية، مذكرة تفاهم مشتركة من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد zoom، بهدف بحث سبل التعاون والتنسيق ما بين الجانبين لتوفير حلول للإدارة المالية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين.

واكد مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور عبد الرحمن زريق، أن هذه المذكرة ستؤسس لركيزة تعاون حقيقي بين القطاع الخاص، و طلاب الجامعة والريادين والعاملين في مجالات الإدارة المالية، وستساهم في تطوير الاقتصاد المحلي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، ورؤية الجامعة في الريادة والابداع.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لشركة Fin Bloom السيد وسيم زياد عارف، بالتطور المتسارع الذي تشهده جامعة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بتحسين شراكاتها المحلية والإقليمية والدولية، ما ينعكس إيجابا على مسيرة التعليم الأكاديمي، مشيرا إلى هذه المذكرة ستساهم في تصميم وتنفيذ مشاريع ريادية، قادرة على بناء قيادات شابة تساهم في بناء الوطن.

وتضمنت بنود المذكرة، التنسيق ما بين الجانبين على الترويج لمفهوم ريادة الأعمال والإبداع لطبة جامعة الشرق الأوسط، ودعمهم في نطاق المجتمع المحلي، والمساعدة في بناء قيادة شبابية قادرة على تحمل وحل التحديات المستقبلية، إضافة لتبني الافكار المشتركة بين الطرفين، والتي تخدم القطاعات المؤثرة في دعم طلبة الجامعة بشكل خاص والشباب بشكل عام.

وتجدر الاشارة إلى ان شركة فن بلووم، هي شركة فلسطينة ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله، تقدم خدمات إدارة مالية في المحيط العربي والعالمي، ومجال عملها الأساسي، تقديم النصح والمشورة لأصحاب المشاريع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورجال الأعمال والمستثمرين، والعمل على تحقيق كامل إمكاناتهم.