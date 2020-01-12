“ريادة أعمال” جامعة الشرق الأوسط يستضيف طلبة من “ناعور” الجامعية



عمان- ألقى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط الدكتور عبدالرحمن زريق محاضرة حول مفهوم الابتكار وريادة الأعمال، لطلبة كلية العلوم التربوية والآداب الجامعية، التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وبين الدكتور زريق، الذي يشغل منصب سفير الابتكار للمعهد العالمي لإدارة الإبتكار في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، معنى مفهوم ريادة الأعمال وكيفية نشأة هذا المصطلح، ومدى تأثيره وأهميته على إنجاح أي عمل، سواء من خلال إيجاد أساليب وطرق جديدة للحصول على الدخل المالي، أو زيادة حجم المبيعات في أي مؤسسة، إضافة للفوائد التي تعود على الفرد من تنمية مهارات التفكير وزيادة التفاعل المجتمعي وزيادة التفكير الإيجابي على أفراد المجتمع المحلي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقا من الأهداف التي يسعى إليها مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط من القيام بأنشطة تخدم المجتمع المحلي وتنشر مفهوم الابتكار على مستوى النطاق المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالرحمن زريق حاصل على درجة الدكتوراه في قيادة الابتكار من جامعة كاليفورنيا للإدارة في سان ديغو/ كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وهو معتمد في الابتكار الاستراتيجي من جامعة هارفرد ومعهد الابتكار العالمي الكائن في بوسطن، كما يعد سفير الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وعضو لجنة في صندوق البحث العلمي والابتكار في الأردن.