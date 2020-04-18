ريادة أعمال جامعة الشرق الاوسط تبحث تأثير أزمة كورونا على اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية

عمان – الغد- نظم مركز الابتكار وريادة الاعمال في جامعة الشرق الأوسط، وبالشراكة مع شركة Qualcomm الأمريكية، جلسة تفاعلية، باستخدام وسائل الاتصال المرئي عن بعد، تناولت تأثير أزمة كورونا على اتجاهات التكنولوجيا المستقبلية والابتكار، استضافت من خلالها، مدير التكنولوجيا في Qualcomm الدكتور خالد المالح.

وشهدت الجلسة، التي أدارها مدير مرز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور عبد الرحمن زريق، مشاركة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، وعددًا من المهتمين بقطاع التكنولوجيا وريادة الاعمال في وزارة الشباب الأردنية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الألمانية الأردنية، إضافة لحاضنة أمنية لريادة الأعمال، وصندوق البحث العلمي والابتكار.

واستعرض الدكتور خالد المالح أمثلة متعددة حول ثورة تكنولوجيا المعلومات، والأجهزة والألبسة الذكية التي ستظهر بعد أزمة كورونا، مقدما ما ستنجزه شريكتي Apple وGoogle من طرق ذكية لتشجيع الناس على تحميل تطبيقات، تتبع انتشار فيروس كورونا، والوقاية منه، وإمكانية الاجهزة الذكية التي يرتديها الانسان، مثل أساور المعصم، على كشف الفيروس في الجسم، حتى قبل ظهور الاعراض عليه.

بدوره، قدم مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال الدكتور عبد الرحمن زريق، لعدد من السلوكيات الجديدة، التي ظهرت على مجتمعنا منذ بداية أزمة فيروس كورونا، لتجتاح هذه الأفكار حواجز المكان والزمان.

ويعمل مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط، ومن خلال سلسلة من النشاطات والفعاليات، منذ بدء أزمة كورونا، بهدف ترسيخ فكرة أن العالم الآن أصبح يوجه بصيرته حول الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وريادة الاعمال، مؤمنا بقدرات الشباب الاردني المٌبتكر، والذي يستحق اتاحة الفرص لإطلاق هذه الطاقات، ومن ذلك، تعزيز الشراكة ما بين المركز وشركة Qualcomm الأمريكية.