“ريادة الابتكار” في الشرق الأوسط يشارك في جلسات حوارية بدبي



عمان – شارك مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط الدكتور عبدالرحمن زريق في الجلسات الحوارية التي نظمها المجلس التنفيذي لحكومة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حول الإبتكار الحكومي ونشر ثقافة الإبتكار.

وألقى الدكتور زريق، وهو سفير الإبتكار للمعهد العالمي لإدارة الإبتكار في الولايات المتحدة الأميركيىة، عدة محاضرات خلال الجلسات التي تم عقدها في أكاديمية دبي المستقبل المقامة وفق تقنية الطباعة ذو الثلاثة أبعاد (3D)، تناولت عدة محاور متعلقة بالمؤسسات الحكومية في دبي.

وأكد الدكتور زريق، خلال هذه المحاضرات التي لاقت تفاعلا ايجابيا من الحضور، أن الإبتكار المؤسسي هو نظام متكامل، يقوم على مفهوم الإبتكار الذي يشمل جميع الوحدات والعمليات التنظيمية لدى المؤسسة في جميع المستويات، ويهدف إلى بناء القدرات اللازمة لإستشراف المستقبل، وتنفيذ الإستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة القريبة وطويلة الأمد.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالرحمن زريق حاصل على درجة الدكتوراة في قيادة الابتكار من جامعة كاليفورنيا للإدارة في سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، وهو معتمد في الابتكار الاستراتيجي من جامعة هارفرد ومعهد الابتكار العالمي الكائن في بوسطن، كما يعتبر سفير الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وعضو لجنة في صندوق البحث العلمي والابتكار في الأردن. حيث نشر العديد من الأبحاث في مجلات عالمية مرموقة في مجال الابتكار المؤسسي والفرد ي، كما أنه يعمل كمستشار في بناء القدرات الابتكارية للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في عمان ودبي وأبو ظبي والكويت.