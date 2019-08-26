رياديان أردنيان ينافسان في نهائيات مسابقة الشباب الأكثر تميزا في العالم

إبراهيم المبيضين

عمان- تأهل رياديان أردنيان، مؤخرا، للمنافسة في مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم 2019 التي تنظمها الغرفة الفتية الدولية بشكل سنوي.

وجرى اختيار كل من الريادي الأردني ماهر ميمون والريادية الأردنية ملاك العقيلي من قبل لجان تحكيم متخصصة ليكونا ضمن القائمة النهائية التي تضم عشرين شابا وشابة من دول مختلفة حول العالم سينافسون على مواقع ضمن قائمة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم عبر تصويت عالمي للعامة بدأ يوم الثلاثاء الماضي وانتهى أمس.

وقالت الرئيس الوطني للغرفة الفتية الدولية في الأردن رانيا بدر “تم اختيار الرياديين الأردنيين ميمون والعقيلي من بين 7 رياديين أردنيين جرى ترشيحهم على المستوى الوطني في الأردن ممن حققوا إنجازات متميزة في قطاعاتهم ومبادراتهم تؤهلهم للمشاركة في الجائزة، ليمثلا الأردن كمرشحين للمسابقة على المستوى العالمي”.

وأوضحت بدر أنه تم الإعلان، مؤخرا، على الموقع الالكتروني للجائزة العالمية عن 20 مرشحا نهائيا من مختلف دول العالم تمت تصفيتهم من قبل لجان تحكيم متخصصة، وتم فتح باب التصويت لهم يوم الثلاثاء الماضي وحتى أمس، ليجري بعدها اختيار الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم.

وقالت “سيتم الإعلان الرسمي للفائزين العشرة في نهاية شهر آب (اغسطس) الحالي”.

وأكدت بدر “أن اختيار الرياديين الأردنيين ضمن القائمة النهائية للمسابقة هو مؤشر على تميز شبابنا الأردني، وخصوصا أن المنافسة كانت على مستوى عالمي في مختلف المجالات”.

وأشارت الى أنه تم ترشيح الريادية الأردنية ملاك العقيلي للمسابقة عن فئة الريادة في الأعمال.

وملاك هي المؤسس والمدير العام لشركة “القمح الذهبي لتجارة الحبوب”، وتتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في مجال تجارة السلع الزراعية مع الاهتمام والتركيز على الأمن الغذائي.

وقالت بدر إنه تم ترشيح المهندس ماهر ميمون عن فئة “الريادة البيئية”.

وميمون حاصل على جائزة أفضل مخترع في العالم من جمعية مهندسي الطاقة العالمية، وقد حاز الجائزة لتميزه في مضمار عمله كمستشار في مجال الطاقة وتأسيسه وعمله المتواصل على تطوير اختراع يجعل الألواح الشمسية ذاتية التنظيف بدون استعمال المياه من خلال الشركة التي أسسها وهي “سولار بيزو كلين”.

والأردن الذي يشكل عدد سكانه 3 % من سكان المنطقة، يشكل رياديو الأعمال فيه 23 % من رياديي الأعمال في المنطقة العربية، كما أن الأرقام تشير إلى تقدم الأردن 7 مراتب في مؤشر ريادة الأعمال العالمي في العام ليصبح في المرتبة 49، كما انتقل الأردن من المرتبة 70 للمرتبة 50 على مؤشر تنافسية المواهب العالمية خلال 3 سنوات فقط.

الى ذلك، قالت بدر “إن مسابقة الشباب العشرة الأكثر تميزا حول العالم تطلقها الغرفة الفتية الدولية سنويا”.

وأوضحت أن الغرفة الفتية الدولية في كل عام، وبناء على المسابقة، تختار 10 من الشباب المتميزين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما والذين من خلال إنجازاتهم يعيشون القيم التي بنيت عليها الغرفة الفتية الدولية؛ حيث يجري خلال المسابقة التعرف على هؤلاء المتميزين وقصصهم في الابتكار والتصميم والإبداع.

وأضافت “ولذا جاءت هذه الجائزة لتلهم الشباب ليكونوا قادة أفضل لخلق مجتمعات أفضل وتأثير مستدام في مختلف المجالات”.

وأشارت بدر الى أنه منذ العام 1983، كرمت الغرفة الفتية الدولية JCI أكثر من 300 فائز من 57 دولة.

والغرفة الفتية الدولية JCI هي منظمة غير ربحية مبنية على الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، وتهدف إلى تقديم فرص التطوير التي تمكن الشباب من خلق التغيير الإيجابي بالمجتمع، وذلك من خلال تطوير الأعضاء ليكونوا قادة مجتمعيين أفضل، وتطوير المجتمع من خلال المشاريع.

والغرفة الفتية في الأردن تأسست العام 2011 وتضم اليوم ما يقارب من 120 عضوا، وتعد غرفة تجارة عمان وهيئة تنشيط السياحة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين لمشاريعها.