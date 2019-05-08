ريادية أردنية تحول معاناة الصداع النصفي لمشروع أخضر

عمان – استوحت الريادية وأخصائية التغذية أمينة أبو حمدة مشروعها بعد معاناة مع مرض الصداع النصفي الذي كان يرافقها لسنوات عدة. وبارادتها واصرارها تخطت الصعاب.

بحثت مطولا عن طرق طبيعية تساهم في علاج مشكلتها مستوحاة من اهتمامها كأخصائية في محاولة لفهم المسببات وطرق العلاج.

من هنا بدأت مشروعها الريادي الأوروفيردا هو مشروب “الذهب الأخضر” او كما يسمى بالإسبانية “Oroverda” المكون من 3 أعشاب رئيسية وما يميز هذه الأعشاب أنها مزروعة بتقنية الزراعة المائية “هايدروبونيك” مزروعة عضويا بدون استخدام أي مبيدات حشرية أو أسمدة ومضافات زراعية.

وهو مكمل غذائي عضوي سائل بدون مواد حافظة وخال من الجلوتين، من الأعشاب العضوية المستخرجة من نظام الزراعة المائية. يساعد على تعويض نقص الفيتامينات والمعادن في جسم الإنسان مثل نقص الحديد و B12 والكالسيوم وغيرها وبعد نجاح منتجها في علاج المرض.

بدأت أمينة بتطوير مشروعها على نطاق أوسع وأرادت ضمان نجاحه لينافس على المستوى العالمي، والتحقت ببرنامج ريادة الأعمال الخضراء والذي نظمه مركز تطوير الأعمال BDC بالتعاون مع منظمة دولية SwitchMed لتحصل من خلالهم على حاضنة أعمال من اسبانيا مدتها 8 أشهر لدعم المشروع بالخبرة العملية في إدارة المشروع الريادي وأبرز الخبرات العلمية والعملية التي يحتاجها الريادي للنجاح بمشروعه.

ساهم كل ذلك في قدرتها على تطوير مشروعها كما عزز دورها في دعم المبادرات التي تستهدف الشباب لبناء مشاريع ريادية خضراء.

تأهل مشروع أمينة كأفضل مشروع ريادي أخضر أردني وحيد من ضمن أفضل 45 مشروعا أخضر صديقا للبيئة في العالم ومثلت الأردن بكل فخر في موتمرSwitchMed Connect Barcelona Nov 2018.

كما فازت كأول رائدة أعمال خضراء أردنية بمشروعها المميز كونه يغطي ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الصحة والبيئة والزراعة، وتم اختياره من ضمن أفضل 10 مشاريع فقط هي الأكثر ابتكارا في العالم للتنافس على الجائزة العالمية للريادة الخضراء العام المقبل.

تسعى الآن جاهدة للحصول على التراخيص اللازمة لمنتجها ليتم تسويقه داخل الأردن وخارجه، عدا أنها قامت بعمل مشروع صغير مكمل لمشروعها وهو انتاج وبيع الأعشاب العضوية المستنبتة التي تضاف للسلطات لرفع القيمة الغذائية.

تقول “أشكر كل من أعطاني الفرصة لمشروعي وايمانه بقدراتي.. وأقدم نجاحي لكل شاب وشابة أردنية وادعوهم للاصرار والكفاح للنجاح وافتخر أن أمثل الشباب الأردنيين في ريادة الأعمال الخضراء”.