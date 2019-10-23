“رياضيات التوجيهي”.. حلقات تعليمية تبث للطلبة عبر مواقع التواصل

معتصم الرقاد

عمان- أطلقت مبادرة “رياضيات التوجيهي”، بجهود شخصية من قبل الدكتور محمد فايز البطاينة، لإعداد جيل قادر على فهم مادة الرياضيات لطلبة التوجيهي بفرعيه العلمي والصناعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحول فكرة المبادرة، يقول الدكتور البطاينة وهو أستاذ مشارك في قسم هندسة الاتصالات في جامعة اليرموك، “وجدت أن طلبة الثانوية العامة يعانون، ويجدون صعوبة في فهم مادة الرياضيات، لهذا سعيت لإيجاد حل سهل، وبطرق يستوعبها الطلبة لمسائل مادة الرياضيات، وخاصة عندما رأيت أن الأجر الذي يتقاضاه الأساتذة مرتفع جدا، في حين أن بعض العائلات لا تستطيع تسديده”.

ويوضح الدكتور البطاينة “لمست خلال سنوات تدريسي أن نسبة لا بأس بها من طلاب تخصص الهندسة يعانون ضعفا في أساسيات علم الرياضيات، وأن جزءاً من ذلك يعزى إلى ضعف تأسيسهم في مرحلة الثانوية العامة”.

ويضيف “ومن جانب آخر، بدأت ألمس أن التعليم في مدارسنا تحول للأسف إلى تجارة سلعتها الطالب المسكين، الذي يتكبد هو عناء الدروس الخصوصية، ويتكبد أهله تبعاتها المادية التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن الأردني المطحون الذي تتكالب عليه الظروف الصعبة من كل حدب وصوب”.

ويؤكد الدكتور البطاينة “بدافع مساعدة طلاب التوجيهي في الفرعين العلمي والصناعي في مادة الرياضيات، وبهدف دفعهم للاستغناء عن الدروس الخصوصية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على الأهل، فقد بدأت بتسجيل حلقات فيديو أشرح فيها بشكل شامل ومبسط المادة، بترتيب مواضيعها في الكتاب المقرر”.

ويتابع “أقوم بحل جميع الأمثلة والتدريبات، ومناقشتها وحل التمارين والمسائل في نهاية كل درس، وفي نهاية كل وحدة أقوم بإعداد فيديو لحل أسئلة السنوات السابقة وفيديو آخر يتضمن الأسئلة الصعبة التنافسية والتي تتطلب قدرات عقلية عالية، والغرض منها هو بناء الثقة في النفس عند الطالب حتى يقبل على امتحان الوزارة بارتياح وثقة”.

ويقول “تفاجأت بتفاعل جماهيري غير مسبوق منذ الإعلان عن هذه المبادرة، فالكل يثني على الفكرة، ويتمنى التوفيق والنجاح لها، ليس فقط من طلبة التوجيهي، ولكن من كثير من الأبناء والأمهات والتربويين والمعلمين، وكل من له علاقة بهذا المجال”.

ويوضح “الأمر الذي حملني مسؤولية كبيرة لإنتاج محتوى مميز وبجودة عالية يغطي المادة العلمية بشكل كامل وشامل ومبسط، وتصلني يوميا عبر “واتساب” و”فيسبوك” عشرات الأسئلة التي أقوم بحلها حلاً نموذجياً واضحاً ومبسطاً وأقوم بنشرها على جروب “فيسبوك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للجميع الاستفادة ومشاركة هذا المحتوى”.

العديد من طلاب الأول الثانوي قرروا البدء بمتابعة حلقات الفيديو على قناة “يوتيوب”، ليتمكنوا من إنهاء المادة قبل بداية السنة الدراسية المقبلة، بحسب قوله.

ويدعو الدكتور البطاينة، جميع الطلبة، للاستفادة من هذا المحتوى، “فعلى الطالب دراسة الدرس من الكتاب المقرر أولا، وحل أسئلته كاملة، ثم يشاهد مقاطع الفيديو التي تشرح الدرس على قناة “يوتيوب”، حتى يتمكن من استيعاب المفاهيم بشكل واضح وعميق، ثم يقوم بعد ذلك بحل أسئلة سنوات سابقة، وغيرها من الأسئلة التي أقوم بنشرها، حتى يتمكن من فهم المادة”.

المحتوى المعروض في الكتاب المقرر مع الأمثلة والتدريبات والتمارين والمسائل يكفي لأي طالب للحصول على علامة ممتازة، إن لم تكن كاملة، خصوصا إن درسها بتركيز وفهم عميقين، وفق البطاينة.

ويقول البطاينة “أسأل الله تعالى إنجاز هذا المحتوى بوقت قياسي، وبجودة عالية، ليتمكن الجميع من الاستفادة منه، وأن يتقبل هذا العمل صدقةً جارية عن روح والدي العزيز، وعلماً ينتفع به بعد أن نقضي من هذه الحياة”.

هذا وجميع الفيديوهات يتم تحميلها على قناة “يوتيوب” واسمها (Dr. Bataineh) على الرابط الآتي: “https://m.youtube.com/user/mffbataineh?sub_confirmation=1”.

يذكر أن الدكتور محمد فايز البطاينة، هو أستاذ مشارك في قسم هندسة الاتصالات في جامعة اليرموك، نشأ في بلدة حكما، ودرس في مدارسها، وجبل على حب الرياضيات منذ نعومة أظفاره، وصار له معها قصة عشق لا تنتهي، ثم درس هندسة الاتصالات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك، وتخرج بتقدير امتياز سنة 2003، ومنح بسبب ذلك منحة لدراسة الهندسة الكهربائية في الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث أكمل درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة Illinois Tech في شيكاغو بمعدل (4.0/4.0)، وهو معدل يحصل عليه 2 % فقط من طلاب الجامعات في أميركا، وبعد تخرجه عاد إلى أرض الوطن مملوءاً بالشغف ومشحوذاً بالعزيمة لمواصلة مسيرة العلم في جامعته “اليرموك”، وهو الآن يكمل عامه العاشر في سبيل هذا الهدف السامي.

واتجه مؤخرا لإنشاء صفحة “رياضيات التوجيهي”، للتفاعل مع الطلاب عن كثب وحل أسئلتهم.