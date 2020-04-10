رياضيو “المياومة”.. شريحة واسعة تشكو أوضاعها المعيشية في ظل “كورونا”

عمان – _ – تحرص الكثير من العائلات الأردنية، على منح صغارها من الجنسين فرص الانتساب إلى الأندية والمراكز الرياضية الخاصة؛ للانتظام في البرامج التدريبية الرياضية، التي توفرها تلك المراكز والأندية على مدار العام.

وتهدف الأسر الأردنية إلى تحقيق هدفين من وراء إشراك أبنائها في تلك المراكز، الأول تنشئة الصغار بدنيا ونفسيا، والثاني اشغال أوقاتهم بنشاطات مفيدة؛ تبعدهم عن المخاطر العامة لأوقات الفراغ.

ويشكل العاملون في الإدارة والتدريب الرياضي، في أندية ومركز التدريب الخاصة في الأردن، شريحة واسعة من أبناء المجتمع الأردني، والذين يواجهون ظروفا صعبة في ظل توقف أعمالهم، منذ سريان أمر الدفاع الأول منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، على خلفية تفشي وباء كورونا.

ولعل الأغلبية العظمى من أصحاب تلك المراكز والكوارث التدريبية فيها، هم من حملة الشهادات الجامعية في مجال التربية البدنية والتدريب الرياضي في العاب مختلفة، وتحديدا رياضة الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والكراتيه والجودو والملاكمة وبناء الأجسام وغيرها من الرياضات.

ويمكن إدراج هؤلاء العاملين في مراكز التدريب الرياضي الخاصة، ضمن قطاع العاملين وفق قاعدة “عمال المياومة”، الذين توقف مصدر رزقهم بشكل تلقائي مع توقف نشاطات تلك المراكز، وبدأوا يواجهون ظروفا حياتية واجتماعية في غاية الصعوبة.

وبدأت تلك الشريحة الواسعة من أبناء المجتمع، تعاني من عدم القدرة على تأمين متطلبات العيش الكريم لعائلاتهم، في ظل امتداد فترة إغلاق الأندية والمراكز التي يعملون بها، وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة لأفق الأزمة الراهنة المتعلقة في وباء كورونا، وكذلك عدم ملاحظة الإجراءات الحكومية لأوضاعهم منذ بدء الأزمة.

يذكر أن أندية ومراكز التدريب الخاصة تعاني حتى ما قبل مرحلة “الكورونا”، من ظروف صعبة تتعلق بمواردها المالية، إذ تعتمد على مصدر وحيد في دخلها المادي، ويتمثل في بدل الاشتراك المالي لمنتسبيها من الرياضيين الواعدين، وهو دخل محدود جدا لأغلبية هذه المراكز والأندية.

الطوباسي: أوضاع المراكز تزداد تعقيدا

وأشار مدرب ألعاب القتال في مركز صقر قريش الرياضي، الكابتن أحمد الطوباسي، في حديث مع “الغد”، إلى أن المئات من العاملين في تلك الأندية والمراكز، أصبحوا يعانون وأسرهم أقصى درجات المعاناة، بعد انقطاع مصادر دخلهم المادي منذ عدة أسابيع، كما غيرهم من شرائح المجتمع الأردني، الذين أصبحوا يعانون من ضغوط اجتماعية ونفسية قاسية.

وأضاف الطوباسي: “صحيح أن مراكزنا هي هيئات تجارية رياضية خاصة، لكنها في الوقت نفسه تقدم خدمات كبيرة للرياضة الوطنية، حيث تبدأ من بين جدران تلك الأندية والمراكز التدريبية، رحلة الآلاف من الرياضيين الواعدين مع ممارسة العديد من الألعاب الرياضية، قبل أن يكمل الكثير منهم مشواره الرياضي ضمن صفوف فرق الأندية المعروفة، وصولا إلى صفوف المنتخبات

الوطنية، وبشكل رئيسي في العاب الدفاع عن النفس”.

وفي ختام حديثه؛ عبر الطوباسي عن أمله أن تأخذ الجهات المعنية أوضاع القائمين على الأندية والمراكز الخاصة والكوادر التدريبية العاملة فيها وعائلاتهم بعين الرعاية والاهتمام خلال المرحلة المقبلة.