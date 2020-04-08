رياضيو حطين يترقبون الأمسية الرمضانية لقدامى نجوم الكرة الأردنية

عمان – الغد – يأمل الرياضيون في مخيم حطين؛ مع إقتراب شهر رمضان المبارك؛ أن يخرج الأردن منتصرا من حربه الوقائية ضد فايروس “كورونا”؛ وأن يستعيد الأردنيون حياتهم الطبيعية؛ وتدور عجلة النشاط الرياضي في المملكة من جديد؛ كي يتسنى تكرار تجربة جمع “قدامى” نجوم فريق كرة القدم بنادي حطين مع عدد كبير من نجوم الكرة الأردنية السابقين، في أمسية رمضانية على ملعب النادي.

وكان مخيم حطين قد شهد تجربة ناجحة ومميزة في شهر رمضان العام الماضي؛ حيث أقام مباراة كروية بديعة جمعت قدامي نجوم نادي حطين مع قدامي نجوم الكرة الأردنية؛ تخليدا لذكرى الزميل الإعلامي الرياضي الراحل زهير الشقيري، أحد أبناء المخيم وكوادر نادي حطين السابقين؛ وحظيت المباراة ٱنذاك بمشاركة عدد كبير من النجوم القدامى؛ وجمهور واسع من محبي كرة القدم.

وأشرفت على تنظيم الأمسية الرمضانية العام الماضي لجنة ضمت كل من: الدكتور حسن الدرباشي؛ شريف شلباية، محمود جمعة؛ جهاد أبو صبيح؛ مراد سارة،، خالد سعيد، بسام زيغان؛ خليل زهران وعدنان تيلخ، حيث نجحت اللجنة في إخراج الحدث بصورة تنظيمية مميزة؛ حظي بإعجاب وتقدير النجوم المشاركين والضيوف والجمهور الكبير الذي تابع اللقاء؛ وشاهد نخبة من قدامى نجوم الكرة الأردنية.

وفي هذا السياق؛ ذكر منسق اللجنة المشرفة على تنظيم هذا الحدث الرياضي المميز؛ شريف شلباية؛ أن اللجنة تنتظر إنجلاء الظرف الوطني الراهن؛ كي تبدأ عملية وضع تصوراتها لكيفية إقامة هذا النشاط خلال الشهر الفضيل؛ وتحديد قائمة نجوم الكرة الأردنية؛ الذين ستوجه إليهم الدعوات للمشاركة في الأمسية الكروية الرمضانية.

وكشف شلباية النقاب؛ عن أن النية تتجه لإقامة الأمسية هذا العالم؛ تخليدا لذكرى مدير مركز شباب مخيم حطين سابقا الراحل فتحي سرحان.

وينتظر أن تقام التظاهرة هذا العام؛ برعاية إبن مخيم حطين رجل الأعمال المهندس عبد المعطي فاضل.

حشد غير مسبوق للنجوم القدامى

لعل الأمسية الكروية الرمضانية؛ التي إحتضنها ملعب نادي مخيم شباب حطين العام الماضي؛ سجلت التجمع الأول من نوعه على مستوى روابط اللاعبين القدامى وعلى مستوى الأندية في المملكة.

وشارك في اللقاء عدد كبير من قدامى نجوم الكرة الأردنية؛ وأبرزهم إبراهيم مصطفى؛ إبراهيم سعدية؛ نصر قنديل؛ يعقوب اللحام؛ وليد قنديل؛ د.زياد الرمبلي؛ غسان جمعة، عامر منيب، موسى شتيان، عصام التلي، إبراهيم أبو السمك ، محمد نهار، رفيق جودت، توفيق الصاحب وغيرهم.

أما فريق قدامى لاعبي مخيم حطين فقد مثله نجومه السابقون كل من: حسين شاهين؛ بسام إلراهيم؛ عادل العرايشة.محمد نصار؛ ماهر الايراني؛ عدنان اسماعيل؛ الحارس عدنان زعرور؛ أحمد عيد؛ محمد شقفة؛ إبراهيم العرباتي؛ عبدالله فياض وغيرهم..

وحضر المهرجان نجم كرة السلة الأردنية السابق هلال بركات.

وأدار اللقاء الكروي طاقم الحكام الدولي يوسف شاهين وعوني حسونة وفتحي العرياتي.

استذكار الماضي لكرة حطين

وتهدف هذه المناسبة الكروية الرمضانية، إلى الإضاءة على مرحلة سابقة من تاريخ كرة القدم في نادي شباب مخيم حطين، حيث كان فريق الكرة الأول في النادي يمثل حالة كروية مميزة في محافظة الزرقاء، وكان أحد أبرز فرق الدرجة الأولى التي تنافس على الصعود إلى الدوري الممتاز أواخر عقد السبعينيات، أضافة إلى تعريف أبناء الجيل الحالي من الرياضيين في المخيم، بكوكبة من نجوم النادي السابقين.

وشكلت المناسبة مهرجانا رياضيا وعرسا كرويا؛ أعاد للأذهان أجمل الذكريات من الزمن الجميل الذي مضى على أيامه ولياليه عقود عديدة من السنوات، وكانت مبادرة تم فيها تكريم اللاعبين القدامى لأندية الوحدات والجزيرة والأهلي وشباب مخيم حطين.