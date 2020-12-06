رياضيو عجلون سعيدون باهتمام وزير الشباب

عمان – الغد – كشف رياضيو عجلون عن بالغ سعادتهم وسرورهم، باهتمام وزير الشباب محمد سلامة النابلسي، بقضيتهم التي طرحوها، والمتعلقة باستمرار إغلاق ملعب مجمع عجلون لكرة القدم منذ حوالي ثلاث سنوات واربعة شهور.

وتلقى رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، ومدرب فريق عجلون خالد الخطيب، ومدرب فريق عنجرة عمر الزغول، اتصالات أول من أمس الجمعة، من وزير الشباب شخصيا، للتأكيد على اهتمامه بملعب عجلون والحرص على إعادة تأهيله في أسرع وقت.

وفي اتصال مع “الغد” عبر الصمادي والخطيب والزغول، عن بالغ سعادتهم باتصال الوزير معهم، للحديث عن ملاحظاتهم حول الملعب، وضرورة العمل على إعادة تأهيله في أسرع وقت ممكن، ليعود منارة لأهالي المحافظة.

وأشار الصمادي أن وزير الشباب أبلغه، ببدء الإجراءات لإعادة تأهيل الملعب الذي يخدم فرق كرة القدم في أندية زاخرة بالمواهب مثل أندية كفرنجة وعجلون وعنجرة وعبين وغيرها من أندية المحافظة.

كما ثمن الصمادي عاليا متابعة الوزير النابلسي، الذي كشف عن رغبة جامحة في الإنجاز على أرض الواقع، وهو أمر يحتاجه القطاعان الرياضي والشبابي في المملكة. – (أخبار النجوم)