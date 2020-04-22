رياض محرز أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية وفقا لاستفتاء “الغد”

خالد العميري

عمان – فاز الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب أفضل لاعب في تاريخ الكرة العربية، وذلك طبقا لتصويت الجماهير، في الإستفتاء الذي طرحته “الغد” لقرائها عبر الموقع الإلكتروني.

ومنح قراء “الغد، النجم رياض محرز، لقب اللاعب الأفضل عربيا، بحصده 4122 صوتا بنسبة تصويت بلغت (52.3%) من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 7888 مشاركا.

وجاء الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني بحصده 2499 صوتا بنسبة تصويت بلغت (31.7%)، يليه لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات سابقا رأفت علي بحصده 870 صوتا بنسبة تصويت بلغت (11%).

وحل “سفاح” الكرة العراقية السابق يونس محمود في المركز الرابع بحصده 207 أصوات بنسبة تصويت بلغت (2.6%)، يليه السعودي ماجد عبدالله بحصده 71 صوتا بنسبة تصويت بلغت (0.9%)، فيما جاء حارس مرمى المنتخب العُماني ونادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، علي الحبسي، سادسا بحصده 37 صوتا بنسبة تصويت بلغت (0.5%).

ولم يجمع نجم الكرة الكويتية جاسم يعقوب سوى 35 صوتا، منحته المركز السابع بنسبة تصويت بلغت (0.4%)، يليه المغربي حكيم بوزياش نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي بحصده 23 صوتا بنسبة تصويت (0.3%)، وجاء التونسي طارق ذياب تاسعا بحصده 17 صوتا بنسبة تصويت بلغت (0.2%)، فيما تذيل الإماراتي إسماعيل مطر القائمة بحصده 7 أصوات فقط بنسبة تصويت بلغت (0.1%).

ويأتي هذا الإستفتاء، ضمن سلسلة الأسئلة التي تطرحها “الغد” تباعا على قرائها عبر الموقع الإلكتروني، بسبب الصمت الرهيب الذي فرضه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مختلف مناحي الحياة في كافة دول العالم، بما فيها الرياضة.

Khaled.omeri@alghad.jo