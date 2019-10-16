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رياض محرز يقود الجزائر لفوز ودي كبير على كولومبيا

منذ 3 ساعات

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ليل (فرنسا) – قاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز منتخب بلاده الجزائر إلى فوز كبير على نظيره الكولومبي 3-0 الثلاثاء في مدينة ليل الفرنسية، بمباراة دولية ودية في كرة القدم تأتي ضمن اطار استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وسجل محرز ثنائية في الدقيقتين 20 و65 بعدما افتتح مهاجم السد القطري بغداد بونجاح التسجيل في الدقيقة 15.

وعوضت الجزائر، بطلة إفريقيا التي كانت تخوض مباراتها الأولى في الأراضي الفرنسية منذ 2008، سقوطها في فخ التعادل امام ضيفتها جمهورية الكونغو 1-1 الخميس الماضي في البليدة في مباراة ودية أيضا. (أ ف ب)

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