رياض محرز ينشر صورة طفلته الجديدة ويرحب بها بدعاء إسلامي

نشر النجم الدولي الجزائري رياض محرز أول صورة لطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

وأبدى محرز سعادته الغامرة بقدومها، لتصبح الطفلة الثالثة له، بعدما أنجب قبلها بنتين من زواج سابق.

صورة طفلة رياض محرز

وكتب محرز عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”: “أهلاً بك ابنتي”، مع رمز للقلب، ووسم “اللهم بارك”.

ولقي منشور رياض محرز تفاعلاً كبيراً وآلاف التعليقات من لاعبي كرة قدم وأصدقاء وأقارب ومتابعين عاديين لقائد المنتخب الجزائري، كما هنّأه قائد منتخب المغرب رومان سايس المنتقل حديثاً لنادي بشكتاش التركي.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية، أكدت في فبراير/شباط 2022 أن الثنائي محرز ووارد تزوجا في السر، على الشريعة الإسلامية.

Taylor Ward, Riyad Mahrez welcome baby girl: Taylor Ward shared a sweet snap of the newborn on Instagram #news #newspakistan pic.twitter.com/1ALhxhF3Il — Toufaani (@Toufaani) July 9, 2022

وهذه الطفلة هي الأولى لمحرز من زوجته الثانية، إذ أنجب نجم مانشستر سيتي طفلتين من زوجته الأولى ريتا جوهال، ذات الأصول الهندية، والتي انفصل عنها بعد زواج استمر 6 سنوات.

وأعلن محرز ووارد خطوبتهما في يوليو/تموز 2021، وذلك عبر صورة نشراها عبر “إنستغرام”، حيث عرض اللاعب الجزائري على حبيبته خاتماً بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني، وفق وسائل إعلام بريطانية. -وكالات

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