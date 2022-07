رياض محرز ينشر صورة طفلته الجديدة ويرحب بها بدعاء إسلامي

نشر النجم الدولي الجزائري رياض محرز أول صورة لطفلته الأولى من زوجته عارضة الأزياء الإنجليزية تايلور وارد.

وأبدى محرز سعادته الغامرة بقدومها، لتصبح الطفلة الثالثة له، بعدما أنجب قبلها بنتين من زواج سابق.

وكتب محرز عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”: “أهلاً بك ابنتي”، مع رمز للقلب، ووسم “اللهم بارك”.

Welcome to my baby ❤️ #Allahumabarik pic.twitter.com/zzs2O54Up0

ولقي منشور رياض محرز تفاعلاً كبيراً وآلاف التعليقات من لاعبي كرة قدم وأصدقاء وأقارب ومتابعين عاديين لقائد المنتخب الجزائري، كما هنّأه قائد منتخب المغرب رومان سايس المنتقل حديثاً لنادي بشكتاش التركي.

وكانت صحيفة The Sun البريطانية، أكدت في فبراير/شباط 2022 أن الثنائي محرز ووارد تزوجا في السر، على الشريعة الإسلامية.

Taylor Ward, Riyad Mahrez welcome baby girl: Taylor Ward shared a sweet snap of the newborn on Instagram #news #newspakistan pic.twitter.com/1ALhxhF3Il

