ريال بيتيس يتغلب على ديبورتيفو ألافيس في مستهل مشواره بالدوري

مدن – تغلب ريال بيتيس على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد في الجولة الأولى من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب مينديزوروزا، سجل الجناح الأيسر الإسباني كريستيان تيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، حجز بيتيس المركز الثالث بترتيب الدوري بعد غرناطة وأوساسونا برصيد 3 نقاط لكل منهم وبفارق الأهداف.

في المقابل، هبط ألافيس إلى الترتيب الثامن عشر قبل أتلتيكو بلباو (19) وقادش (20) اللذين استهلا منافسات الدوري بالهزيمة أمام غرناطة وأوساسونا. – (إفي)