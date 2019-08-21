ريال بيتيس يضم أليكس مورينو رسميا – فيديو

مدن – أعلن نادي ​ريال بيتيس​ الإسباني، اليوم رسمياً عن تعاقده مع ​اليكس مورينو​ ظهير أيسر ​رايو فاليكانو​، من اجل تعويض انتقال جونيور فيربو الى برشلونة في الميركاتو الحالي..

وفي بيان للنادي الأندلسي عبر موقعه الرسمي اكد فيه توصل الطرفين لاتفاق على نقل مورينو الذي سيوقع على عقد يمتد لخمس مواسم حتى العام 2024.

وأضاف النادي:” مورينو سيمنح الفريق السرعة والجهد، كما يتمتع اللاعب بإمكانيات دفاعية وهجومية جيدة في الناحية اليسرى”.

يذكر ان مورينو خاض 206 مباريات خلال مسيرته الكروية حتى الآن، وسجل 13 هدفا وصنع 14 لزملائه.