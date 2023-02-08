ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على الأهلي المصري

تأهل ريال مدريد إلى نهائي مونديال الأندية 2023 بعد الفوز على الأهلي المصري برباعية مقابل هدف، في نصف نهائي مونديال الأندية، لمواجهة الهلال السعودي.

افتتح فينسيوس التسجيل لفريقه ريال مدريد في شباك الأهلي، بالدقيقة 42.

وسجل فيديريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني في شباك الأهلي بالدقيقة 47.

وأحرز علي معلول هدف الأهلي الأول في شباك ريال مدريد من ركلة جزاء بالدقيقة 65.

وسجل رودريجوالهدف الثالث لريال مدريد في شباك الأهلي بالدقيقة 90.

سيطر ريال مدريد على أول 20 دقيقة من عمر المباراة، قبل أن يدخل الأهلي أجواء المباراة، ويحاول الوصول إلى مناطق دفاعات الريال.

وشن الأهلي هجمات خطيرة قادها حسين الشحات، في منطقة دفاعات الريال، قبل أن يعود الريال لفرض سيطرته من جديد، وتمكن من تسجيل هدف الشوط الأول الوحيد من خلال فينسيوس جونيور من خطا دفاعي في الدقيقة 42.

ودخل الريال الشوط الأول بضغط هجومي قوي، مستغلًا هجمة خطيرة في غفلة دفاعية من لاعبي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني من خلال فيديريكو فالفيردي الذي تسلم كرة في منطقة الجزاء مسجلًا هدف ثان بالدقيقة 47.

وتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، ليسجل علي معلول هدف الأهلي الأول في شباك ريال مدريد من ركلة جزاء بالدقيقة 65.

وأهدر «موديريتش» ركلة جزاء لريال مدريد أمام الأهلي تصدى لها محمد الشناوي.

وسجل ريال مدريد الهدف الثالث من خلال رودريجو.

وأحرز الهدف الرابع في الدقائق بدلا من الضائع.

ويتقابل فريق الأهلى مع نظيره ريال مدريد الإسبانى، في اللقاء التاريخي، على ملعب “الأمير مولاي عبدالله”، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية التى تستضيفها المغرب، حتى الحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعد فوزه فى ربع النهائي على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، بينما يخوض ريال مدريد مباراته الأولى فى البطولة.