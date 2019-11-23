آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ريال مدريد الأكثر شعبية على مواقع التواصل الإجتماعي

منذ 53 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أفنتورا (الولايات المتحدة) – يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر شهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عالميا، يليه برشلونة، ثم باقي فرق العالم في كرة القدم والرياضات الأخرى وبمسافة كبيرة.

وقال مسؤول الرعاية العالمية في النادي الملكي ديفيد هوبكينسون، إن هذا النجاح الهائل للميرينغي يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية، التي حققها النادي الإسباني على مدار الأعوام الأخيرة.

وأوضح هوبكينسون: “هذه الشعبية حول العالم منحتنا قاعدة من المشجعين قوية للغاية في جميع دول العالم”.

وبلغة الأرقام، يمتلك ريال مدريد 224 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو الأول على الليغا الإسبانية، ويأتي البرسا في المركز الثاني، إلا أن المسؤول المدريدي لم يكشف عن عدد متابعيه.

وتأتي في هذه القائمة أيضا فرق مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

عبد الله أبو حسين يظفر بلقب الجولة الخامسة والختامية لبطولة الأردن للدرفت

منذ 31 دقيقة

تغريدات.. كلاين يستجم بالإمارات وموراتا مع زوجته بحفل جوائز الأفضل

منذ 36 دقيقة

ميلان يستدعي نجل مالديني لمواجهة نابولي

منذ ساعة واحدة

مواجهة متجددة بين الهلال واوراوا.. والعيون على النجمة الآسيوية الثالثة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock