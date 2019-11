أفنتورا (الولايات المتحدة) – يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر شهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي عالميا، يليه برشلونة، ثم باقي فرق العالم في كرة القدم والرياضات الأخرى وبمسافة كبيرة.

وقال مسؤول الرعاية العالمية في النادي الملكي ديفيد هوبكينسون، إن هذا النجاح الهائل للميرينغي يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية، التي حققها النادي الإسباني على مدار الأعوام الأخيرة.

#RealMadrid ‘s David Hopkinson ( @TeamHop ) outlines Real’s Global Strength. They are the 13th most popular sports team in US. @POWAindex has them as the 8th most influential Sports Team Sponsorship Platform in the US too, behind @warriors @Lakers @Yankees @dallascowboys pic.twitter.com/Mh6Wal6ekS

— POWA index (@POWAindex) November 22, 2019