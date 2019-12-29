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ريال مدريد النادي الاكثر متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي

منذ ساعة واحدة

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مدريد – جاء ريال مدريد الإسباني في مقدمة أندية كرة القدم الأكثر متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن موقع ‘Sporting Intelligence’ المتخصص.

ويحظى النادي الملكي بأكثر من 223 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) و(انستغرام)، وفقا للدراسة التي أجراها الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ونشرتها صحيفة (آس) الأحد، كما أنه الأكثر متابعة في كل من هذه المواقع على حدا.

وفي المركز الثاني، جاء برشلونة بما يزيد عن 213 مليون متابع على الشبكات الثلاثة المشار إليها، بواقع 10 ملايين أقل عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

وتعد هيمنة قطبي كرة القدم الإسبانية ساحقة، حيث جاء مانشستر يونايتد وتشيلسي من البريميرليغ في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولا يصل عدد متابعيهما مجتمعين لذلك الذي يحظى به البلاوجرانا صاحب المركز الثاني، إذ يحظى الأول بما يقرب من 126 مليون متابع يليه “البلوز” بعدد يزيد بقليل عن 81 مليون.

أما يوفنتوس الإيطالي فجاء في المركز الخامس بأكثر من 80 مليون متابع على مواقع التواصل الثلاثة، فيما اكتملت قائمة العشر الأوائل ببايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي، على الترتيب، ليطغى الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز العشرة الأولى بإجمالي 5 أندية مقابل اثنين من الليغا وواحد من كل السيري آ والبوندسيلغا والليغ آ. (إفي)

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