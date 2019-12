ريال مدريد النادي الاكثر متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي

مدريد – جاء ريال مدريد الإسباني في مقدمة أندية كرة القدم الأكثر متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن موقع ‘Sporting Intelligence’ المتخصص.

ويحظى النادي الملكي بأكثر من 223 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) و(انستغرام)، وفقا للدراسة التي أجراها الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ونشرتها صحيفة (آس) الأحد، كما أنه الأكثر متابعة في كل من هذه المواقع على حدا.

وفي المركز الثاني، جاء برشلونة بما يزيد عن 213 مليون متابع على الشبكات الثلاثة المشار إليها، بواقع 10 ملايين أقل عن غريمه الأزلي ريال مدريد.

Real Madrid are the most followed sports club in the world 🔝 pic.twitter.com/50QI8IhVJy

— B/R Football (@brfootball) December 29, 2019