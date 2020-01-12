ريال مدريد بطلا لكأس السوبر بتغلبه على أتليتيكو في السعودية

جدة- توج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب جاره أتليتيكو، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-1)، في “الديربي” الذي جمعهما مساء الأحد في السعودية.

وابتسم الحظ للفريق الملكي في سلسلة ركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من دون أهداف، على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية.-rt