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ريال مدريد بطلا لكأس السوبر بتغلبه على أتليتيكو في السعودية

منذ 11 دقيقة
فريق ريال مدريد

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جدة- توج ريال مدريد بلقب بطل كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، على حساب جاره أتليتيكو، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (4-1)، في “الديربي” الذي جمعهما مساء الأحد في السعودية.
وابتسم الحظ للفريق الملكي في سلسلة ركلات الترجيح (4-1)، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي من دون أهداف، على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية.-rt

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