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ريال مدريد بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة السلة للمرة 28 في تاريخه

منذ ساعة واحدة

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ملقا – توج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة للمرة الـ28 في تاريخه، إثر اكتساح فريق أونيكاخا ملقا بنتيجة (95-68) الأحد في النهائي.

وكان الفريق الملكي هو صاحب اليد العليا على مدار فترات المباراة، التي أنهانا بنتيجة (26-13) و(17-15) و(25-14) و(27-26) لينهي اللقاء في النهاية بهذا الفارق الكبير.

وبهذا يستعيد الميرينغي اللقب الغائب عن خزائنه في هذه البطولة منذ العام 2017 عندما فاز على فالنسيا باسكيت بنتيجة (97-95).

وعزز الريال تربعه على عرش المتوجين بهذه البطولة، بعد أن أضاف لقبه الـ28، ليبتعد بفارق 3 ألقاب عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، وأضاف الفريق لقبه المحلي الثاني بعد تتويجه بلقب كأس السوبر بالفوز على البلاوجرانا بنتيجة (89-79).

وكان الريال قد تأهل للنهائي إثر فوزه الكبير في المربع الذهبي على فالنسيا باسكيت (91-68)، فيما حجز أونيكاخا ملقا مقعده في النهائي على حساب مورابانك أندورا (92-59). (إفي)

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