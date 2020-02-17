ريال مدريد بطلا لكأس ملك إسبانيا لكرة السلة للمرة 28 في تاريخه

ملقا – توج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة السلة للمرة الـ28 في تاريخه، إثر اكتساح فريق أونيكاخا ملقا بنتيجة (95-68) الأحد في النهائي.

وكان الفريق الملكي هو صاحب اليد العليا على مدار فترات المباراة، التي أنهانا بنتيجة (26-13) و(17-15) و(25-14) و(27-26) لينهي اللقاء في النهاية بهذا الفارق الكبير.

وبهذا يستعيد الميرينغي اللقب الغائب عن خزائنه في هذه البطولة منذ العام 2017 عندما فاز على فالنسيا باسكيت بنتيجة (97-95).

El Real Madrid se proclama campeón de la Copa del Rey frente al Unicaja de Málaga por (68-95) en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. FOTO: JAVIER ALBIÑANA #malaga #final #copa #realmadrid #copadelrey #baloncesto🏀 pic.twitter.com/f6mCNANBGh — Javi Albiñana (@JALBINANA) February 16, 2020

وعزز الريال تربعه على عرش المتوجين بهذه البطولة، بعد أن أضاف لقبه الـ28، ليبتعد بفارق 3 ألقاب عن غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، وأضاف الفريق لقبه المحلي الثاني بعد تتويجه بلقب كأس السوبر بالفوز على البلاوجرانا بنتيجة (89-79).

وكان الريال قد تأهل للنهائي إثر فوزه الكبير في المربع الذهبي على فالنسيا باسكيت (91-68)، فيما حجز أونيكاخا ملقا مقعده في النهائي على حساب مورابانك أندورا (92-59). (إفي)