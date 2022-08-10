ريال مدريد سوبر أوروبا.. وأرقام قياسية لبنزيمة وأنشيلوتي

أحرز ريال مدريد الإسباني بطل دوري الأبطال لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على اينتراخت فرانكفورت الألماني بطل “يوروبا ليج” 2-0 في الملعب الأولمبي في هلسنكي.

وسجل المدافع النمساوي ديفيد ألابا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة رأسية من البرازيلي كاسيميرو اثر ركنية، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة الثاني بتسديدة خادعة في الدقيقة 65.

ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بنفس التشكيلة التي خاضت نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، وحققت الانتصار بهدف نظيف، ليصبح «الملكي» أول فريق فائز بدوري الأبطال،يدفع بنفس التشكيلة التي لعبت النهائي،في بطولة كأس السوبر الأوروبي بنفس العام، منذ 2006 على الأقل.

وحقق ريال مدريد العديد من الأرقام القياسية بعد فوزه، حيث عزز مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي رقمه القياسي بعدم الخسارة في اي لقاء سوبر، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007 ومع ريال مدريد عام 2014 ثم 2022،ليصل إلى اللقب الرابع في البطولة، متفوقاً على المدرب الإسباني بيب جوارديولا صاحب 3 ألقاب.

من جهته،أحرز الفرنسي كريم بنزيمة لقبه رقم 23 مع ريال مدريد، ليعادل رقم اللاعب السابق باكو خينتو، ثاني أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ «الميرينجي».

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيلي مارسيلو الذي رحل عن الفريق يحتل صدارة أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب مع ريال مدريد بواقع 25 لقباً.

كما كانت كأس السوبر الأوروبي 2022، أول كأس يحملها النجم الفرنسي صاحب ال34 عاما كقائد للفريق.

وانفرد بنزيمة كذلك بوصافة قائمة أفضل هدافي ريال مدريد على مر التاريخ في كافة المسابقات، برصيد 324 هدفاً، متفوقاً على النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس صاحب 323 هدفاً، في حين ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الأول برصيد 450 هدفاً.

وأحرز بنزيمه أهدافه ال324 في 605 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى 741 مباراة، ورونالدو إلى 450 مباراة.