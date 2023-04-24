ريال مدريد في ضيافة جيرونا.. سيميوني يندب حظه.. وتشافي يبارك الفوز

مدريد – أنهى فريق ريال مدريد تحضيراته، استعدادا لمواجهة مضيفه جيرونا، عند الساعة 8:30 مساء اليوم في ملعب “مونتيليفي”، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويغيب عن رحلة ريال مدريد إلى جيرونا، العديد من اللاعبين المؤثرين، وهم، النمساوي ديفيد ألابا والفرنسي فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الإسباني داني سيبايوس والفرنسيين كريم بنزيمة وإدواردو كامافينجا، إلى جانب الشكوك التي تعصف بجاهزية البرازيلي رودريجو.

ومن المقرر أن يغيب سيبايوس عن مباراة اليوم، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في مباراة سيلتا فيجو، التي فاز بها ريال مدريد بهدفين نظيفين، وبالتالي سيكون موقوفا أمام جيرونا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: “علينا أن نلعب كرة قدم جميلة، جيرونا فريق منظم مع الكرة”.

وعن الغيابات أمام جيرونا، أجاب: :يوجد غيابات وأبرزها بنزيمة وكامافينجا للإصابة”، لافتا أن رودريجو لم يتدرب مع الفريق وقد يكون لائقا لخوض المباراة.

وأوضحت “ماركا” أن الغيابات عن التدريب الاخير، خاصة مع إراحة بنزيما، توضح الاستراتيجية التي ينوي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تنفيذها في الجزء الأخير من الليغا، وكيفية ترتيب أولويات الفريق في البطولات المختلفة.

سيميوني: افتقدنا إلى “سنتيمترات من الحظ”

من جانبه، قال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إن فريقه افتقد إلى “سنتيمترات من الحظ” عقب الخسارة بهدف نظيف أمام برشلونة أول من أمس، لحساب الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال مدرب أتلتيكو مدريد في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: “قدم الفريق مباراة كبيرة كنا نريد خوضها. أُتيحت لنا فرص لتسجيل هدف، لكننا افتقدنا للحسم”، مبرزا الفرصة التي أُتيحت لأنطوان جريزمان في الدقيقة الأولى من المباراة بتسديدة في العارضة.

وأعرب سيميوني عن أسفه لتسجيل برشلونة هدفا في الرمق الأخير من الشوط الأول.

وفيما يتعلق بالشوط الثاني، كشف مدرب أتلتيكو مدريد أن برشلونة كان يمكنه تسجيل “هدف آخر”، لكن فريق “الروخي بلانكوس” أُتيحت له أيضا فرص أخرى “للتعادل مثل فرصة جريزمان ورودريجو دي بول”.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة، ليواصل التحليق منفردا في الصدارة، فيما ذاق الأتلتي مرارة الخسارة السادسة هذا الموسم، والأولى في المسابقة منذ هزيمته أمام برشلونة في الدور الأول بنفس النتيجة أيضا في ملعب “ميتروبوليتانو”.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 60 نقطة وضعته في المركز الثالث، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، صاحب الوصافة.

تشافي يشيد بأداء لاعبيه

من جانبه، أشاد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، بأداء لاعبيه عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في معقل البلوجرانا “كامب نو”، بهدف نظيف حمل امضاء فيران توريس في الدقيقة 45.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “لو سجلنا الهدف الثاني لحصلنا على الهدوء المطلوب، لكننا قدمنا أداء جيدا بشكل عام وفزنا على فريق قوي”.

وأضاف: “لا نتلقى الكثير من الأهداف، لكن أتلتيكو مدريد يمر حاليا بحالة استثنائية، وهذا يشير إلى حالة الفريق، إنه انتصار حاسم، دائما هناك انتقادات، وسوف توجه لنا، كنا نريد الفوز أمام جماهيرنا، وقدمنا أداء متكاملا بشكل عام، كنا نعلم أن كل شيء قد يحدث”.

وواصل: “قطعنا خطوة أخرى نحو اللقب، المشهد مثير، لكن لم يتحقق شيء”، موضحا أنه لم يعتبر في أي وقت أنه تم التتويج باللقب رغم الحفاظ على فارق 11 نقطة عن ريال مدريد الوصيف و16 نقطة عن أتلتيكو مدريد الثالث.

وعن عودة المصابين، علق: “كان فرينكي دي يونج مرتاحا ويعطي الثقة للفريق، وعندما يدخل بيدري فإنه يغير شكل الفريق تماما. كان فيران توريس ممتازا وحافظنا على شباكنا نظيفة مرة أخرى، وفي الدفاع لعبنا بجماعية”.

وأشاد مدرب البرسا بالحارس مارك أندريه تير شتيجن، موضحا أنه كان حاسما لحصد النقاط الثلاث، وأردف: “مارك يبرز بين أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم وأسلوب لعبه الذي نحبه هو الأفضل في العالم، كان حاسما في العديد من اللحظات في الموسم”.

واختتم حديثه حول صيام البولندي ليفاندوفسكي عن التسجيل، بقوله: “كان موفقا في جزء كبير من الموسم، لكنه الآن ليس كذلك ولا يتمكن من تسجيل الأهداف، لكنه سيسجل مرة أخرى وأنا متأكد من ذلك”.-(وكالات)