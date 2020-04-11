ريال مدريد لن يقوم بجولة أميركية ويواجه خسارة مالية جديدة

مدريد – لن يقوم ريال مدريد بالجولة الأميركية المعتادة في الصيف بعدما تم الإعلان رسميا عن إلغاء نسخة هذا العام من كأس الأبطال الدولية، ليواجه خسارة مالية جديدة تضاف لتلك الناجمة عن توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر دانييل سيلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعات (ريليفانت سبورت)، الشركة المنظمة لهذه المباريات، بيانا أعلن من خلاله إلغاء النسخة.

💶👎 Golpe económico para Real Madrid y Barça: dejarán de ingresar 15 millones por la cancelación de la gira de verano, vía @diegomiguel4https://t.co/394j2Up7rY pic.twitter.com/RvHQpMoM0y — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) April 11, 2020

وقال سيلمان إن: “عدم الوضوح بشأن مسألة التباعد الاجتماعي والقيود بالملاعب وكذلك التقويم الدولي غير المؤكد لكرة القدم، مع إمكانية إقامة الدوريات الأوروبية المختلفة وبطولات اليويفا بالصيف، كل هذا يجعل من المستحيل التخطيط لبطولة كأس الأبطال الدولية، نأمل أن تعود أفضل الأندية وأفضل المباريات إلى هذه المسابقة عام 2021”.

وحصل ريال مدريد على حوالي 12 مليون يورو مقابل المباريات الثلاث التي لعبها على أرض الولايات المتحدة في عام 2019، إضافة إلى مكاسب التسويق والإعلان لعلامته التجارية في سوق بأهمية الولايات المتحدة، والإلغاء هذا العام يمثل بالتأكيد خسارة اقتصادية جديدة. (إفي)