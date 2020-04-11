آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ريال مدريد لن يقوم بجولة أميركية ويواجه خسارة مالية جديدة

منذ 37 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – لن يقوم ريال مدريد بالجولة الأميركية المعتادة في الصيف بعدما تم الإعلان رسميا عن إلغاء نسخة هذا العام من كأس الأبطال الدولية، ليواجه خسارة مالية جديدة تضاف لتلك الناجمة عن توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر دانييل سيلمان، الرئيس التنفيذي لمجموعات (ريليفانت سبورت)، الشركة المنظمة لهذه المباريات، بيانا أعلن من خلاله إلغاء النسخة.

وقال سيلمان إن: “عدم الوضوح بشأن مسألة التباعد الاجتماعي والقيود بالملاعب وكذلك التقويم الدولي غير المؤكد لكرة القدم، مع إمكانية إقامة الدوريات الأوروبية المختلفة وبطولات اليويفا بالصيف، كل هذا يجعل من المستحيل التخطيط لبطولة كأس الأبطال الدولية، نأمل أن تعود أفضل الأندية وأفضل المباريات إلى هذه المسابقة عام 2021”.

وحصل ريال مدريد على حوالي 12 مليون يورو مقابل المباريات الثلاث التي لعبها على أرض الولايات المتحدة في عام 2019، إضافة إلى مكاسب التسويق والإعلان لعلامته التجارية في سوق بأهمية الولايات المتحدة، والإلغاء هذا العام يمثل بالتأكيد خسارة اقتصادية جديدة. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

شهر بلا كرة قدم في الملاعب الإنجليزية بسبب تداعيات كورونا

منذ 42 دقيقة

أندية المحترفين: القيادة الهاشمية تسطر قصة نجاح وإنجاز في سفر الحكمة والعطاء

منذ ساعة واحدة

نجل دالغليش يشكر جميع الذين اطمأنوا على صحة والده

منذ ساعتين

بيتزي: يورجن كلينسمان كان مرجعا في مركز رأس الحربة

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock