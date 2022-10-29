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ريال مدريد من دون بنزيما ورودريغو امام جيرونا

3:45 م2022-10-29
ريال مدريد من دون بنزيما ورودريغو امام جيرونا
ريال مدريد من دون بنزيما ورودريغو امام جيرونا

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تلقى ​كارلو انشيلوتي​ مدرب ​ريال مدريد​ صدمة قبل مباراة ​جيرونا​ يوم الاحد في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني .

وبحسب تقارير صحافية اسبانية فان بنزيما لم يتدرب اليوم مع زملائه وبالتالي لن يشارك في المباراة امام جيرونا بسبب اجهاد في عضلات الفخذ الرباعية في ساقه اليسرى وربما يغيب أمام ​سيلتيك​ يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب كذلك عن تدريبات الفريق المهاجم البرازيلي رودريغو وبالتالي لن يشارك في المباراة بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة .

في المقابل تدرب لوكا مودريتش وداني سيبايوس بصورة طبيعية كما انضم فيدريكو فالفيردي إلى التدريبات الجماعية.

  • المصدر (السبورت)

3:45 م2022-10-29
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