ريال مدريد من دون بنزيما ورودريغو امام جيرونا

تلقى كارلو انشيلوتي مدرب ريال مدريد صدمة قبل مباراة جيرونا يوم الاحد في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني .
وبحسب تقارير صحافية اسبانية فان بنزيما لم يتدرب اليوم مع زملائه وبالتالي لن يشارك في المباراة امام جيرونا بسبب اجهاد في عضلات الفخذ الرباعية في ساقه اليسرى وربما يغيب أمام سيلتيك يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ويغيب كذلك عن تدريبات الفريق المهاجم البرازيلي رودريغو وبالتالي لن يشارك في المباراة بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة .
في المقابل تدرب لوكا مودريتش وداني سيبايوس بصورة طبيعية كما انضم فيدريكو فالفيردي إلى التدريبات الجماعية.
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المصدر (السبورت)