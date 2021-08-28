ريال مدريد وجه إنذارا لباريس سان جيرمان لحسم أمره بشأن مبابي

باريس – أشارت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت إلى أن ريال مدريد وجه إنذارا نهائيا إلى باريس سان جيرمان لإتمام صفقة انتقال كيليان مبابي في عطلة نهاية هذا الأسبوع وإلا سيتخلى عن العملية برمتها، حسبما ذكرت صحيفة (لوباريزيان) عبر نسختها الرقمية.

ويرى الريال أنه مع بدء معسكرات المنتخبات الدولية، بعد غد الاثنين، لخوض ثلاث مباريات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، قد تكون العملية وقتها “شبه مستحيلة” قبل إغلاق الميركاتو الصيفي منتصف ليل الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن يحضر مبابي وزملاؤه الآخرون، الذين استدعاهم مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، للمعسكر التدريبي في ضواحي باريس يوم الاثنين استعدادا لمواجهات البوسنة وأوكرانيا وفنلندا في 1 و4 و7 سبتمبر/أيلول على الترتيب.

وفي ظل هذه الظروف، أشارت الصحيفة إلى أنه سيكون من الصعب جدا على مبابي التفاوض بشأن العقد مع ريال مدريد وإجراء الفحص الطبي الإلزامي مع الملكي، بغض النظر عن تأكيد ديشامب يوم الخميس أنه سيكون متسامحا إذا غاب اللاعب.

واعتبرت الصحيفة أن وجود مبابي أو غيابه في مباراة غد بالدوري الفرنسي على ملعب ريمس يمكن أن يكون مؤشرا واضحا على ما إذا كانت العملية تتقدم أم قد تم التخلي عنها.

وفي الوقت الحالي، بدأ مبابي التدريبات بشكل طبيعي اليوم السبت مع باقي زملائه في باريس سان جيرمان.

ووفقا لأخر معلومات حول هذه الصفقة المحتملة، تلقى باريس سان جيرمان عرضا ثانيا من نادي ريال مدريد لضم مهاجمه الشاب البالغ من 22 عاما، بقيمة 180 مليون يورو (10% منها حوافز). – (إفي)