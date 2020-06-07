ريال مدريد يتدرب على ملعب دي ستيفانو وعينه على مواجهة إيبار

مدريد – أجرى لاعبو ريال مدريد حصة تدريبية على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) بالمدينة الرياضية استعدادا لاستئناف مشوار الليغا يوم الأحد المقبل على نفس الملعب أمام إيبار، بعد التوقف الإجباري قرابة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن يكون المران في نفس موعد المباراة، والذي اشتمل على مباراة بين لاعبي الفريق حتى يكتسب اللاعبون نسق المباريات الغائب منذ 3 أشهر تقريبا من تاريخ آخر مباراة رسمية خاضها الفريق وانتهت بخسارته على يد ريال بيتيس (2-1)، ومن ثم إهداء الصدارة للغريم التقليدي برشلونة الذي يتفوق بفارق نقطتين مع تبقي 11 جولة على انتهاء الموسم.

🙌 Último entrenamiento de la semana

🏟 Alfredo Di Stéfano

🔥 Trabajo físico

💪 Partido 11 🆚 11 #HalaMadrid | #RMCity pic.twitter.com/CT11I4hujl — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 6, 2020

وكان أكثر اللاعبين استفادة من فترة التوقف هذه، الجناح الواعد ماركو أسينسيو الذي غاب عن الفريق منذ فترة الإعداد لهذا الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.

بينما كان الغياب الوحيد من نصيب المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي أصيب بكسر في القدم اليمنى أثناء فترة الحجر الصبي في صربيا، وانتهى موسمه رسميا مع الميرينجي.

ويعد هذا رابع أسبوع عمل للفريق الملكي منذ العودة من التوقف، بينما سيحصل اللاعبون على راحة الأحد، قبل أن يعودوا للتدريبات من جديد الاثنين. (إفي)