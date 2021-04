ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة قبل مواجهة ليفربول.. تفاصيل

مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن إصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافائيل فاران بفيروس كورونا وسيغيب بالتالي عن مواجهة ليفربول الانجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن ريال مدريد: “يود نادي ريال مدريد الاعلان عن ان الفحص الذي خضع له لاعبنا رافايل فاران صباح الثلاثاء جاءت نتيجته ايجابية”.

❌ Raphael Varane

❌ Sergio Ramos

A further blow for Real Madrid as French centre-half Varane tests positive for COVID-19.

The last time Madrid played a Champions League match without the experienced defenders?

A 3-0 defeat to CSKA Moscow…#UCL pic.twitter.com/0kNczsg8XI

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 6, 2021