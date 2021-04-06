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ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة قبل مواجهة ليفربول.. تفاصيل

منذ ساعتين

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مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن إصابة مدافعه الفرنسي الدولي رافائيل فاران بفيروس كورونا وسيغيب بالتالي عن مواجهة ليفربول الانجليزي المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وقال بيان صادر عن ريال مدريد: “يود نادي ريال مدريد الاعلان عن ان الفحص الذي خضع له لاعبنا رافايل فاران صباح الثلاثاء جاءت نتيجته ايجابية”.

وسيغيب فاران على الارجح ايضا عن مواجهة الكلاسيكو المقررة السبت المقبل ضد الغريم التقليدي برشلونة.
وتُعتبر اصابة فاران ضربة قوية لفريق العاصمة الاسبانية لا سيما في غياب قائد الفريق وقطب الدفاع الاخر سيرخيو راموس بداعي الاصابة، ما يعني بان ناتشو فرنانديس والبرازيلي ايدر ميليتاو هما قلبا الدفاع الوحيدان المتاحان امام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. (أ ف ب)

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