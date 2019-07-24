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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بعد اصابة اسينسيو – بيان رسمي

منذ 21 دقيقة

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مدريد – أعلن نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، تعرض جناحه الدولي ماركو إسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ونشر ريال بيانا، جاء فيه: “سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الايام المقبلة”، دون أن يُحدد مدة غياب إسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 اشهر.

وكان إسينسيو (23 عاما) أصيب الثلاثاء امام آرسنال الانجليزي وصيف مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المنقضي، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال مدريد في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

واصيب إسينسيو في الدقيقة 65 بعدما دخل بديلا، وتم اخراجه من الملعب على الحمالة، حيث خلطت اصابة اللاعب الدولي الاسباني اوراق نادي العاصمة، الذي حل ثالثا في الدوري الموسم المنقضي، إذ من الممكن أن يعدل عن قراره بيع داني سيبايوس الى آرسنال والابقاء عليه، مع رغبته بالتخلي عن خدمات جناحه الويلزي غاريث بيل.

(أ ف ب)

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