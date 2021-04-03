ريال مدريد يجتاز إيبار.. ونابولي وأتالانتا يستثمران تعثر ميلان

مدن – واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته في الليغا بفوزه المستحق على ضيفه إيبار بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” أمس ضمن الجولة الـ29 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووسط أجواء ممطرة للغاية، سجل الفريق الملكي هدفا في كل شوط، حيث افتتح النجم الشاب ماركو أسينسيو باب التسجيل في الدقيقة 41 إثر تمريرة بينية رائعة من البرازيلي كاسيميرو وضعت الجناح الشاب في مواجهة الحارس المخضرم ماركو ديميتروف، ليضع الكرة في أعلى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة 73، أمن النجم الفرنسي كريم بنزيمة النقاط الثلاث بهدف ثان إثر تمريرة عرضية من البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليضع بنزيمة الكرة بسهولة برأسه في الشباك، رافعا رصيده إلى 18 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع.

وضرب فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أكثر من عصفور بهذا الفوز أولها مواصلة سلسلة الانتصارات للجولة الثالثة على التوالي، والأولى بعد العودة من فترة التوقف الدولي خلال الأسبوعين الماضيين.

حامل اللقب أيضا اقتنص المركز الثاني ولو بشكل مؤقت من غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيستقبل بلد الوليد غدا الاثنين في ختام الجولة، قبل مواقعتهما المرتقبة السبت المقبل على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، بعد أن أصبح رصيده 63 نقطة، مقابل 62 للفريق الكاتالوني.

الفوز أيضا يمنح الميرينغي دفعة معنوية مهمة قبل أيام قليلة من مواجهته المنتظرة أمام ليفربول الإنجليزي في مدريد بعد غد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

أما الفريق الباسكي فتكبد خسارته الثالثة خلال آخر 5 مباريات، علما بأنه لم يتذوق طعم الانتصار للجولة الـ12 تواليا، وتحديدا منذ الفوز على غرناطة (2-0) بداية العام الحالي.

وتجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة يبقى بها مؤقتا في المركز الـ19 وقبل الأخير.

سيري أ

استفاد ناديا أتالانتا ونابولي من الدعسة الناقصة لميلان المتعادل مع ضيفه سمبدوريا 1-1، بعد فوز الأول والثاني على ضيفيهما أودينيزي 3-2 وكروتوني 4-3 تباعاً أمس، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضيق أتالانتا صاحب المركز الثالث مؤقتاً برصيد 58 نقطة بانتظار مباراة يوفنتوس أمام تورينو، ونابولي الرابع وله مباراة مؤجلة مع 56، الخناق على ميلان الثاني مع 60 نقطة.

في ميلانو، أفلت صاحب الأرض من السقوط أمام سبمدوريا المنقوص منذ الدقيقة 59 وخرج بتعادل قاتل 1-1 بهدف للبديل النرويجي ينس بيتر هوغي، لتصبح منطقيًا المهمة شبه مستحيلة أمامه في تحقيق لقب أول في الدوري الإيطالي منذ العام 2011.

وافتتح المخضرم فابيو كوالياريلا (38 عامًا) النتيجة للضيوف في الدقيقة 57، قبل أن يطرد البرتغالي أدريان سيلفا بعد دقيقتين ليكمل سمبدوريا آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

إلا أن هوغي أنقذ الروسونيري من سقوط قاسٍ بهدف التعادل (87) ليرفع الأخير رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني على بعد خمس نقاط من جاره وغريمه انتر المتصدر، إلا أن الأخير لعب لاحقًا مع مضيفه بولونيا ولديه مباراة مؤجلة.

وواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي سجله السيئ على أرضه، بعد أن فشل في الخروج فائزًا للمباراة السادسة تواليًا على ملعب “سان سيرو” في جميع المنافسات، بما فيها الخسارة أمام مانشستر يونايتد الانجليزي بهدف نظيف في اياب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ليودع المسابقة القارية الرديفة.

وتقلّصت عقوبة الكرواتي أنتي ريبيتش لاعب ميلان من مباراتين الى واحدة لإظهاره “قلة احترام” تجاه الحكم بعدما توجه إليه بعبارة مهينة لوالدته في الخسارة أمام نابولي وغاب عن الفوز 3-2 ضد فيورنتينا، إلا أن بيولي أبقاه على مقاعد البدلاء، فيما عاد الجزائري اسماعيل بن ناصر إلى التشكيلة الاساسية.

ولم يفوت كل من أتالانتا ونابولي فرصة استغلال تعثر ميلان، ففاز الأول على أودينيزي 3-2 واحتل المركز الثالث مؤقتاً في انتظار مباراة يوفنتوس لاحقاً في الدربي أمام تورينو، فيما تخطى الثاني كروتوني بصعوبة 4-3 وارتقى رابعاً.

وحقق أتلانتا فوزه السابع في آخر ثماني مباريات له، بفضل ثلاثية كولومبية من لويس مورييل (19، 43) ودوفان زاباتا (61)، فيما أحرز هدفي أودينيزي الأرجنتيني روبرتو بيرييرا (45) والدنماركي سترايغر لارسن (71).

من جهته، خرج نابولي منتصراً من مواجهة صعبة مع متذيل ترتيب الدوري الإيطالي.

وبذل رجال جينارو غاتوزو جهداً كبيراً للفوز بعدما تقدموا بثلاثية سهلة أولاً عن طريق لورنتسو إنسينيي (19)، النيجيري فيكتور أوسيمهين (22) والبلجيكي دريس ميرتنس (34)، قبل أن يعود كروتوني من بعيد ويدرك التعادل بفضل ثنائية مهاجمه النيجيري سيمي (25، 48) والبرازيلي جونيور ميسياس (59)، قبل أن يضمن جوفاني دي لورنتسو فوز نابولي بالهدف الرابع (72).

وفي معركة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سقط روما في فخ تعادل غير منتظر أمام مضيفه ساسوولو 2-2.

ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة لكنه تراجع إلى المركز السابع، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

وتقدم روما عن طريق لورنتسو بيليغريني (26 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك ساسوولو التعادل عن طريق العاجي حامد تراوري (57). وفي الدقيقة 69 سجل روما الهدف الثاني عن طريق البرازيلي برونو بيريس، لكن أصحاب الأرض فرضوا تعادلاً عن طريق جياكومو راسبادوري (85).

وتراجع روما خلف “جاره” اللدود لاتسيو الذي انتزع فوزاً في الوقت القاتل 2-1 أمام سبيتسيا، بعدما تحصل على ركلة جزاء إثر اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) في الدقيقة 88.

وسجل للاتسيو مانويل لاتزاري (56) والإكوادوري فيليبي كايسيدو (88 من ركلة جزاء)، فيما سجل دانييلي فيردي هدف سبيتسيا الوحيد (73).

ليغ 1

صعد موناكو مؤقتاً الى المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفوزه برباعية نظيفة على ضيفه متز في افتتاح المرحلة الحادية والثلاثين.

ورفع نادي الامارة رصيده الى 62 نقطة على بعد نقطة يتيمة فقط من سان جرمان وليل اللذين التقيا أمس، ونقطتين من ليون الذي تراجع مؤقتًا الى المركز الرابع وحل ضيفا على لنس لاحقًا أيضا.

ويتمتع فريق المدب الكرواتي نيكو كوفاتش بأفضل سجل على أرضه في الـ “ليغ1” حيث حقق انتصاره العاشر مقابل 5 تعادلات وهزيمة، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة تواليًا.

وافتتح موناكو الباحث عن لقب اول في الدوري منذ العام 2017 التسجيل من ركلة جزاء نفذها الاسباني المخضرم سيسك فابريغاس تخصل عليها المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش إثر عرقلة من الحارس (50).

وأضاف كيفن فولاند الثاني بعد أن قام البلجيكي إليوت ماتاتزو بمجهود فردي رائع مراوغًا عدة لاعبين قبل ان يمرر الكرة الى الالماني الذي سدد كرة زاحفة في الشباك (52)، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري هذا الموسم.

وأضاف وسام بن يدر الذي دخل بديلا ليوفيتيتش في الدقيقة 64 الهدف الثالث بعد أن وصلته الكرة من البرازيلي كايو هنركي داخل المنطقة، فراوغ المدافع وسدد كرة صاروخية في سقف المرمى (77)، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء (89) بعد خطأ من جون بويس على البرتغالي جلسون مارتينس ما أدى إلى طرده اثر إنذار ثان.

ورفع بن يدر رصيده الى 15 هدفًا في الدوري هذا الموسم.-(وكالات)