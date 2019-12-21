ريال مدريد يحسم موقفه من عودة حكيمي

مدن – كشفت تقارير صحف إسبانية، أن ​ريال مدريد​ حسم إمكانية عودة المغربي الدولي أشرف ​حكيمي​ إلى صفوف الفريق خلال الصيف المقبل.

ويلعب حكيمي مع بوروسيا ​دورتموند​ معارًا من النادي الملكي لعامين، حيث تنتهي فترة الإعارة في صيف 2020.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” الاسبانية، فإن الريال ينتظر عودة حكيمي للبرنابيو من جديد، بعدما نيله الكثير من الخبرات في المانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الميرينغي يحتاج إلى ظهير أيمن لا يقل خبرة وكفاءة عن داني كارفخال، في ظل عدم وصول أودريوزولا للمستوى المطلوب.

ومن المتوقع ألا يوافق ريال مدريد على تمديد إعارة أشرف حكيمي لدورتموند في الصيف المقبل. -(وكالات)