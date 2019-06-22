ريال مدريد يحصد لقب دوري السلة الإسباني للمرة الـ35

برشلونة – حصد ريال مدريد دوري كرة السلة الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه والرابعة في آخر خمسة مواسم، بعد تغلبه على منافسه المباشر برشلونة على ملعبه بنتيجة 68-74.

وفي مباراة قوية للغاية منذ بدايتها، لا سيما بسبب حماس جمهور البرسا بملعبه بالاو بلاوجرانا، لم يتأثر الفريق الملكي بهذه الأجواء وحسم المباراة لصالحه في النهاية ليرفع الكأس.

وكان اللقاء سجالا بين الفريقين حيث تبادلا السيطرة على مجريات الأمور رغم أفضلية الريال الواضحة والذي كان يتحكم في سير المباراة فارضا إيقاعه عليها، بقيادة لاعبه رودي فرنانديز. – (إفي)