ريال مدريد يختتم تدريباته الأسبوعية داخل صالة الألعاب الرياضية

مدريد – اختتم ريال مدريد تدريباته الأسبوعية اليوم الأحد، بجلسة شملت عملا بدنيا مكثفا في صالة الألعاب الرياضية بمدينة (فالديبيباس) الرياضية للنادي الملكي في ظل درجات حرارة مرتفعة في العاصمة الإسبانية.

وعقب حصة تدريبية مزدوجة أمس، ركزت على آخر من انضموا للفريق واختتمت بتمرينات بالكرة ومباراة، تدربت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مدار ساعتين اليوم الأحد.

وأجرى لاعبو الملكي اليوم تدريبات بدنية متنوعة على الأجهزة داخل المنشآت الرياضية المغطاة، تحت إشراف المعد البدني أنطونيو بينتيوس وفريقه، ثم بعض المران في الخارج.

ومن المقرر أن يستريح الفريق مساء اليوم، وأن يعود غدا للتدريب في الصباح خلف الأبواب المغلقة، قبل يوم من بداية الاستعداد للموسم الجديد، برحلة للولايات المتحدة، حيث سينضم للمجموعة اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة.

وسيخوض الريال ثلاث مباريات ودية في الأراضي الأمريكية، حيث سيواجه برشلونة في لاس فيجاس فجر السبت 23/الأحد 24 تموز (يوليو) ، ثم أمريكا يوم الأربعاء الموافق 27 من نفس الشهر في سان فرانسيسكو، وأخيرا يوفنتوس في 31 من نفس الشهر في لوس أنجليس.

وفي العاشر من آب (أغسطس) المقبل سينافس الفريق الملكي على أول لقب في الموسم، وهو كأس السوبر الأوروبي، أمام آينتراخت فرانكفورت في هلنسكي (فنلندا). – (إفي)