ريال مدريد يزهو بلقب جديد قبل المواجهة المنتظرة مع مانشستر سيتي

مدن – أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته بحصد لقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا في النهائي أول من أمس.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أوساسونا لعب بشكل جيد للغاية، وتنافسوا معنا حتى النهاية، لكن رغم كل شيء، نحن نستحق الفوز، وبالطبع في كل النهائيات يجب أن تعاني”.

وأضاف: “هذه الكأس جاءت في لحظة مهمة، بعد جولات صعبة، وهي مكافأة مستحقة بعد كل هذا الجهد”.

وعن الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس، علق: “لقد صنعا الفارق، وفينيسيوس أخل بتوازن الخصم، ورودريجو سجل هدفين. الليلة سنحتفل قليلا، ثم نفكر في مواجهة مانشستر سيتي يوم غد”.

وقاد البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد إلى الفوز بتسجيله هدفين، وقال بعد المباراة: “سعيد للغاية ببطولة الكأس، كنا نتحدث الأسبوع الحالي عن كون ريال لم يفز باللقب منذ فترة طويلة، وأنا شخصيا كنت أتوق إليها كثيرا”.

وأضاف: “لقد سجلت هدفين قادا ريال نحو اللقب وهي ليلة خاصة جدًا بالنسبة لي”.

وتابع النجم البرازيلي: “بعمر 22 عاما فزت بكل الألقاب الممكنة، لهذا السبب كنت أقول دائما إنني أريد هذه الكأس، لكنني أريد المزيد والمزيد، أنا فخور جدًا بما حققته، كانت مباراة صعبة اليوم وضدهم في الليجا، وسعيد للغاية”.

من ناحيته، أكد البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، رغبته في الاستمرار حتى نهاية عقده مع الميرنجي.

ويرتبط هازارد بعقد مع ريال مدريد حتى 30 حزيران (يونيو) 2024 المقبل.

وقال هازارد، عقب التتويج بكأس الملك: “الاستمرار في العام الذي يتبقى لي؟ بالتأكيد أريد البقاء. آمل الحصول على دقائق للعب، والعام الحالي صعب، لكن الفريق كبير جدًا”.

وأتم: “لدي علاقة جيدة مع المدرب واللاعبين، وأريد اللعب، لكنني أدرك أنه من الصعب جدًا ذلك، وأنه يجب علي العمل”.

وشارك هازارد الموسم الحالي في 9 مباريات بمختلف المسابقات، حيث سجل هدفا وحيدًا وصنع هدفين خلال 331 دقيقة فقط.

إلى ذلك، اعتبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد كأس ملك إسبانيا رائعة “خصوصا بعد الطريق الذي قطعناه”، في إشارة إلى التأهل على حساب أتلتيكو مدريد في ربع النهائي ثم برشلونة في نصف النهائي.

وقال كورتوا: “إنها كأس جميلة بعد الطريق الذي قطعناه، ربع نهائي أمام أتلتيكو، ونصف نهائي أمام البرسا”، حسب ما نقلت شبكة “سير” الرياضية.

كما أثنى الحارس البلجيكي على أوساسونا مؤكدا أنهم “لعبوا بشكل رائع، كافحوا ولم تكن مباراة سهلة على الإطلاق”، في تصريحات لشبكة “كوبي”.

بالمثل، عاد كورتوا وركز على نصف نهائي دوري الأبطال حيث تنتظر الريال موقعة مرتقبة غدا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وأكد: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا كي نظهر بشكل جيد غدا ونتمكن من التأهل للنهائي”.

في سياق متصل، وصف الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، تتويج فريقه بكأس ملك إسبانيا بأنه: “مهم للغاية” بالنسبة له، لأنه تمكن هكذا من الفوز بكل الألقاب بقميص الفريق الملكي.

وصرح اللاعب لقناة التليفزيون الأولى الإسبانية عقب المباراة: “إنه لقب مهم جدا بالنسبة لي لأنني أردت الفوز بكل شيء مع ريال مدريد. لقد حققت ذلك اليوم وأشعر بسعادة بالغة؛ علينا الاحتفال بذلك”.

وعن المباراة قال: “لم يكن الأمر سهلا أبدا وقد رأينا ذلك اليوم. لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكن ذلك طبيعيا لأننا لعبنا أمام خصم مستعد للتضحية بحياته”.

واعتبر كروس أن، النهائيات تكون من أجل الفوز وليس التألق دائما”، مؤكدا أن “أوساسونا جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا”.

وأشاد اللاعب الألماني بأداء البرازيلي فينيسيوس جونيور زميله في الفريق، قائلا: “إنه في وجود لاعب مثله على الفريق “الاستفادة من سرعته. لقد لعب بشكل مذهل”.

من ناحية أخرى، وجه كروس الأنظار إلى مباراة مانشستر سيتي، وقال في هذا الصدد: “إنه أصعب منافس يمكن أن تواجهه، لكن لدينا ثقة وسنحاول الفوز، كما هو الحال دائما”.

أما الظهير الأيمن في ريال مدريد داني كارفاخال، فأكد أن على البرازيلي فينيسيوس “تجنب الاستفزازات والتركيز في اللعب”.

وقال كارفاخال في تصريحات صحفية عقب التتويج: “عليه (فينيسيوس) أن يتجنب الاستفزازات ويركز في اللعب لأنه يكون أفضل حين يفعل هذا. إنه طائرة. لا يتوقف عن الركض طوال الـ90 دقيقة”.

وعن مواجهة أوساسونا قال كارفاخال: “كانت مباراة معقدة. أوساسونا صعب الأمور علينا ولكننا تحلينا بالقوة في المنطقتين”.

وبدا فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد راضيا عن الفوز بكأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخ الفريق، مهنئا البرازيلي رودريجو ومواطنه فينيسيوس، رغم أنه ندد بحصول فريقه على راحة أقل من ثلاثة أيام قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

وقال بيريز: “لا يمنحونا وقتا للراحة. لا أعرف من الذي يضع جدول المباريات لكن كان ينبغي أن ينظروا إليه. جميع الألقاب تتحقق بجهد وافر. ينبغي تهنئة أوساسونا على المجهود الذي بذلوه. جعلوا الأمور صعبة للغاية علينا”، في تصريحات أوردتها قناة “تي في إي”.

كما أثنى رئيس الريال على المستوى الذي قدمه رودريجو واصفا إياه بأنه “جيد جدا وشاب جدا، سيمنحنا أعواما من السعادة لجميع مشجعي مدريد”.

وطالب بيريز بحماية فينيسيوس مؤكدا “أنه الأفضل في مركزه على مستوى العالم، يصعب إيقافه ومن يدافعون أمامه يرتكبون الكثير من الأخطاء. ينبغي حماية اللاعبين الذين يقدمون كرة ممتعة”.

واعترف ناتشو فرنانديز عقب فوز ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في صفوف الفريق أم لا رغم أن المفاوضات مع إدارة النادي ما تزال جارية.

وقال ناتشو: “توجت بـ23 بطولة، أمر لا يصدق. ما أزال أتحدث مع النادي، ولا أعرف حقا ماذا سأفعل. سوف أقرر حين ينتهي كل شيء”، وقد بدا عليه التركيز قبل مواجهة مانشستر سيتي المهمة في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف، “نريد إبراز أهمية كأس الملك. إنها بطولة مهمة للغاية، كانت مميزة نظرا لطبيعة المباريات التي خضناها، والآن تتبقى لنا مباراتان نهائيتان كي نصل إلى نهائي دوري الأبطال”.

وكان ناتشو حاول تهدئة فينيسيوس جونيور في اللحظات التي تناقش فيها مع المنافسين وحصل على بطاقة من الحكم، موضحا في هذا الصدد: “كانت سخونة الأحداث تتسارع بشكل غير طبيعي وحاولنا تهدئة لاعبينا”.

في الطرف المقابل، قال مدرب أوساسونا خاجوبا أراساتي: “إنه حتى الدقيقة السبعين من نهائي كأس ملك إسبانيا، كان يعتقد أن بإمكان لاعبيه الفوز بعد التعادل 1-1، وأكد أن فريقه كان “متكاملا للغاية”، رغم أن الهدف الثاني للبرازيلي رودريجو جعل الأمر بالنسبة للخصم في غاية الصعوبة”.

وبعد هزيمة أوساسونا على ملعب لا كارتوخا (2-1)، اعترف أراساتي بأنه شعر بتأثر شديد عقب مباراة اعتبر أن فريقه خسرها حينما سجل رودريجو هدفه الثاني (70) بعد أن حيد تورو التمريرة الأولية للبرازيلي من فينسيوس جونيور.

وصرح: “إنني مليء بالطاقة وفخور جدا بالفريق والجماهير، وأشعر بألم لعدم تمكني من الظفر بهذه الكأس التي يستحقونها”، مبرزا أنه رغم تعادل الفريقين حتى الدقيقة 70، فإنهم في النهاية كانوا يلعبون أمام خصم بمستوى ريال مدريد.

كما أكد أراساتي أن فريقه كان طوال اللقاء في مستوى يضاهي الريال وكان يتحلى “بالإيمان” في كل اللحظات.

وأبدى المدرب تقديره لتطور فريقه هذا الموسم، وقال: “إنهم اتخذوا “خطوة” في الليجا، “ونافسوا ندا لند أمام ريال مدريد بأسره، وأثبتوا أنهم كانوا “أقرب لإحراز اللقب”.

وعن الدور الحاسم لفينيسيوس في المباراة النهائية، أشار إلى أن المدربين موجودون “من أجل المساعدة، لكن في النهاية كرة القدم تتعلق باللاعبين”، مضيفا أن اللاعب البرازيلي في مواجهات “لاعب أمام آخر هو الأفضل في العالم”.-(إفي)