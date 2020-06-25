ريال مدريد يزور إسبانيول وبرشلونة يأمل باستعادة صدارة الليغا

مدريد – يخوض ريال مدريد ووصيفه بفارق المواجهات المباشرة برشلونة مباراتين سهلتين نهاية الاسبوع، في المرحلة 32 من الدوري الاسباني لكرة القدم، حيث يحل ريال مدريد الاحد على اسبانيول المتذيل، وحامل اللقب في آخر موسمين برشلونة السبت على سلتا فيغو السادس عشر.

ويتساوى العملاقان مع 68 نقطة، لكن ريال مدريد يتصدر بعد تغلبه على غريمه 2-0 في آذار (مارس) الماضي، وهو يسعى لتحقيق فوزه الخامس تواليا بعد العودة من عطلة فيروس كورونا القسرية، فيما تعرض برشلونة لزلة وحيدة بتعادله سلبا مع اشبيلية انزلته عن الصدارة.

وبعد مواجهة اسبانيول السهلة، يخوض لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اختبارا اكثر صعوبة الخميس مع خيتافي الخامس والذي لم يفز في اية مباراة بعد العودة، وخرج ريال فائزا أمام ضيفه مايوركا على ملعبه البديل “الفريدو دي ستيفانو”، بهدفي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور وقائد دفاعه سيرخيو راموس من ضربة حرة.

وقال راموس: “تتبقى سبع مباريات نهائية. ستكون هناك بطولة واحدة في سنة فيروس كورونا، ونريد إحرازها من اجل الجماهير”.

من جهته، علّق زيدان مدرب ريال على خطته باعتماد اربعة مهاجمين “الرسم التكتيكي ليس الأهم بالنسبة الي. الاهم هو الحيوية. أنا راض عما رأيته على ارض الملعب. ما يفعله اللاعبون ليس سهلا، اربعة انتصارات متتالية”.

وتابع: “اريد التشديد على صلابتنا الدفاعية، ومشاركة جميع افراد الفريق وليس فقد خط الدفاع. أدرك الفريق بأكمله ان الفوز بالليغا صعب جدا، ويجب ان نبذل جهودا كبيرة عندما نكون على ارض الملعب. تبقى سبع مباريات نهائية، ولا يجب ان نسترخي آخذين بعين الاعتبار كل التفاصيل الصغيرة”.

📍 Ciutat Esportiva

💪 Jornada para combinar el trabajo de campo con el de gimnasio https://t.co/JMPDm8rXgh — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 25, 2020

من جهته، تجاوز برشلونة أتلتيك بلباو العنيد بهدف في الشوط الثاني من البديل الكرواتي ايفان راكيتيتش، في ظل تألق البديلين اليافعين أنسو فاتي (17 عاما) وريكي بوتش (20 عاما). ويغيب عن مباراته المقبلة لاعب الارتكاز سيرجيو بوسكيتس بسبب الايقاف.

وفي ظل غياب أحد نجوم الفريق هذا الموسم، الهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الاصابة، سيلجأ المدرب كيكي سيتيين الى خدمات التشيلي ارتورو فيدال وربما بوتش الذي بدا نشطا في مواجهة بلباو، فيما كان البرازيلي أرتور ميلو بعيدا عن مستواه في ظل تقارير حول انتقاله الى يوفنتوس الايطالي بنحو 80 مليون يورو، وقدوم البوسني ميراليم بيانيتش بدلا منه، كما تتركز الانظار على اتلتيكو مدريد (55 نقطة) الذي انتزع المركز الثالث بفوز ثالث تواليا، وهو يستقبل الافيس الثالث عشر. (أ ف ب)