خالد العميري

عمان – حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً ومثيراً على ضيفه ليفانتي، بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، لحساب الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة 25 بكرة رأسية، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة متقنة من الكولومبي خاميس رودريغيز، ثم عزز البرازيلي كاسيميرو النتيجة لريال مدريد بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول على وقع هذه الأهداف الثلاثة لأصحاب الأرض.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، خطف بورخا مايورال هدف ليفانتي الأول باللقاء في الدقيقة 49، قبل أن يقلص جونزالو ميليرو النتيجة برأسية مباغته في الدقيقة 75، واضعاً المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تحت ضغوطات كبيرة، خاصة وأن الفريق استقبل 6 أهداف في 4 مباريات بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

وبهذا الفوز الصعب، رفع ريال مدريد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني على سلم ترتيب الليغا بشكل مؤقت بالمناصفة مع اتلتيك بيلباو – الذي تعادل سلبا مع ريال مايوركا – فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط في المركز الرابع بشكل مؤقت، بانتظار استكمال مواجهات الجولة كاملة، لمعرفة اصحاب المراكز على جدول الترتيب.

وتأتي هذه المباراة – التي شهدت مشاركة البلجيكي ايدين هازارد للمرة الاولى منذ انضمامه للريال صيف العام الحالي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو – قبل أيام قليلة على المواجهة الافتتاحية للنادي الملكي عندما يحل ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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