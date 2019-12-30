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ريال مدريد يسعى لإنهاء إعارة باييخو إلى وولفرهامبتون

منذ 15 دقيقة

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مدريد – يسعى ريال مدريد لإنهاء إعارة لاعبه خيسوس باييخو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي وإعارته لفريق آخر ينتظم فيه المدافع في اللعب.

فبحسب صحيفة (آس) الإسبانية، يشعر ريال مدريد بالقلق على وضع باييخو، الذي لم يلعب مع وولفرهامبتون منذ شهرين بقرار فني ولم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم.

وعليه تواصل ريال مدريد مع إدارة النادي الإنجليزي لبحث فسخ عقد إعارة باييخو الذي ينتهي في حزيران (يونيو) المقبل على أن يبحث له الميرينجي عن وجهة جديدة في كانون الثاني (يناير) القادم.

ومن ناحيته، حسم باييخو (22 عاما) الوجهة التي يود الانتقال إليها إذا تم فسخ عقد إعارته إلى وولفرهامبتون، حيث يفضل إما اللعب في ألمانيا حيث قدم أداء جيدا في موسم 2016-2017 مع آينتراخت الذي أبدى رغبته في استعادته، أو الانتقال إلى ليجانيس الذي يريد أيضا ضمه.

ويرغب باييخو في لعب المزيد من الدقائق حتى يضمن المشاركة مع إسبانيا في أوليمبياد طوكيو 2020. (إفي)

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