ريال مدريد يصل إلى لوس أنجلوس لبدء جولته الأمريكية – (فيديو)

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) وصل فريق ريال مدريد إلى مدينة لوس أنجلوس لبدء جولته للإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة ، والتي ستشمل مباراة كلاسيكو مرتقبة أمام برشلونة في لاس فيجاس يوم السبت المقبل.

وكُتب عبر الحساب الرسمي للنادي الملكي على (تويتر)، “مرحبًا ، لوس أنجليس!” مع فيديو يظهر فيه لاعبون بالفريق مثل البرازيليين فينيسيوس وميليتاو وهم يغادرون الطائرة التي أقلعت صباح الثلاثاء من مدريد.

🛬🏨😀 Our first few hours in Los Angeles! 🇺🇸#RMInTheUSA pic.twitter.com/EvMyEpYWiZ

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 20, 2022