ريال مدريد يصل إلى لوس أنجلوس لبدء جولته الأمريكية – (فيديو)

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) وصل فريق ريال مدريد إلى مدينة لوس أنجلوس لبدء جولته للإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة ، والتي ستشمل مباراة كلاسيكو مرتقبة أمام برشلونة في لاس فيجاس يوم السبت المقبل.

وكُتب عبر الحساب الرسمي للنادي الملكي على (تويتر)، “مرحبًا ، لوس أنجليس!” مع فيديو يظهر فيه لاعبون بالفريق مثل البرازيليين فينيسيوس وميليتاو وهم يغادرون الطائرة التي أقلعت صباح الثلاثاء من مدريد.

🛬🏨😀 Our first few hours in Los Angeles! 🇺🇸#RMInTheUSA pic.twitter.com/EvMyEpYWiZ — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 20, 2022

ومن المقرر أن يتدرب الفريق صباح اليوم الأربعاء في منشآت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

ولم تشمل قائمة اللاعبين الـ28 الذين سافروا إلى الولايات المتحدة بورخا مايورال، بسبب مشكلة في جدول التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي مشكلة من المنتظر أن يحلها النادي قريبا.

ولم يسافر أيضا البرازيلي رينيير جيسوس، الذي بقى في العاصمة الإسبانية للبحث عن ناد آخر، إذ لا يمكن تسجيله في ظل وجود ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وهم فينيسيوس ورودريجو وميليتاو.

وسينضم الفرنسي كريم بنزيمة للمجموعة مباشرة في لوس أنجليس بعد قضاء أيام عطلة أكثر، حيث أنه لم يشارك في التدريبات التي أجراها الفريق في مدريد قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

ويسافر مع الفريق من قطاع الناشئين كل من لويس لوبيز ولوكاس كانيثاريس وفينيسيوس توبياس وخوانمي لاتاسا.

وسيشارك ريال مدريد في جولة أبطال كرة القدم 2022 والتي سيستهلها بمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في مدينة لاس فيجاس يوم السبت، وستستمر في سان فرانسيسكو بودية أخرى أمام أمريكا المكسيكي قبل أن تنتهي في لوس أنجلوس بمباراة أمام يوفنتوس الإيطالي.– (إفي)