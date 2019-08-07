ريال مدريد يصل النمسا استعدادا لمواجهة سالزبورغ – فيديو

مدن – وصلت بعثة نادي ريال مدريد إلى النمسا، حيث سيستعد النادي الملكي لمواجهة سالزبورغ ضمن اطار استعدادات الفريق للموسم المقبل.

وتم استقبال البعثة من قبل الجماهير، حيث تم التقاط الصور والتواقيع من قبل اللاعبين.

هذا ويتطلع زين الدين زيدان مدرب الميرينغي لقيادة الفريق من اجل تحقيق الفوز في تلك المباراة التي تعد المحطة السادسة في مشوار البلانكو الإعدادي للموسم الجديد .– (وكالات)