ريال مدريد يصل النمسا استعدادا لمواجهة سالزبورغ – فيديو

مدن – وصلت بعثة نادي ريال مدريد إلى النمسا، حيث سيستعد النادي الملكي لمواجهة سالزبورغ ضمن اطار استعدادات الفريق للموسم المقبل.
🇪🇸 Madrid 🛩 Salzburgo 🇦🇹#HalaMadrid pic.twitter.com/OlootPQFoe
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 7, 2019
وتم استقبال البعثة من قبل الجماهير، حيث تم التقاط الصور والتواقيع من قبل اللاعبين.
هذا ويتطلع زين الدين زيدان مدرب الميرينغي لقيادة الفريق من اجل تحقيق الفوز في تلك المباراة التي تعد المحطة السادسة في مشوار البلانكو الإعدادي للموسم الجديد .– (وكالات)
👨✈️ Llegada ✅#HalaMadrid pic.twitter.com/0dY0HaNvg4
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 7, 2019