ريال مدريد يطوي صفحة الكأس ويعود للمران استعدادا لليجا – صور

مدريد – طوى ريال مدريد صفحة الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام جمهوره في ملعب “سانتياجو برنابيو” على يد ريال سوسييداد ، وعاد الجمعة للمران استعدادا لمواجهة أوساسونا الأحد في الجولة الـ23 وهدفه تعزيز صدارته للبطولة.
💫⚽ @DaniCarvajal92#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/3Ba8MG6ea9
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 7, 2020
وأجرى اللاعبون الذين خاضوا مباراة ريال سوسييداد مران تعافي ، بينما كثف المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان التدريبات لبقية اللاعبين.
وغاب عن المران ماريانو دياز الذي أوضح الريال أنه تدرب داخل صالة الألعاب الرياضية بسبب معاناته من آلام، وماركو أسينسيو الذي يواصل عملية تعافيه.
💬 تصريحات #زيدان بعد لقاء ريال سوسيداد. #RMCopa pic.twitter.com/6WW7CRcvCf
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 6, 2020
ويواصل البلجيكي إيدن هازارد التدريبات لاستعادة لياقته البدنية بعد فترة غياب للإصابة وقد يعود في مباراة أوساسونا.
كما تدرب الويلزي جاريث بيل الذي أخرجه زيدان من حساباته في مباريات الفريق الاخيرة وذهب إلى “سانتياجو برنابيو” لمشاهدة مباراة الكأس التي انتهت بخسارة الملكي 3-4 قبل بدايتها بتسع دقائق وغادر قبل نهايتها.– (إفي)