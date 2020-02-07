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ريال مدريد يطوي صفحة الكأس ويعود للمران استعدادا لليجا – صور

منذ 47 دقيقة

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مدريد –  طوى ريال مدريد صفحة الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام جمهوره في ملعب “سانتياجو برنابيو” على يد ريال سوسييداد ، وعاد الجمعة للمران استعدادا لمواجهة أوساسونا الأحد في الجولة الـ23 وهدفه تعزيز صدارته للبطولة.

وأجرى اللاعبون الذين خاضوا مباراة ريال سوسييداد مران تعافي ، بينما كثف المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان التدريبات لبقية اللاعبين.

وغاب عن المران ماريانو دياز الذي أوضح الريال أنه تدرب داخل صالة الألعاب الرياضية بسبب معاناته من آلام، وماركو أسينسيو الذي يواصل عملية تعافيه.

ويواصل البلجيكي إيدن هازارد التدريبات لاستعادة لياقته البدنية بعد فترة غياب للإصابة وقد يعود في مباراة أوساسونا.

كما تدرب الويلزي جاريث بيل الذي أخرجه زيدان من حساباته في مباريات الفريق الاخيرة وذهب إلى “سانتياجو برنابيو” لمشاهدة مباراة الكأس التي انتهت بخسارة الملكي 3-4 قبل بدايتها بتسع دقائق وغادر قبل نهايتها.– (إفي)

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