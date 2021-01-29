ريال مدريد يعاني من أزمة دفاعية قبل مواجهة ليفانتي

مدريد – يعاني دفاع ريال مدريد من كثرة الغيابات وذلك بعد غياب كل من سرخيو راموس وداني كارباخال ولوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز الجمعة عن المران الأخير قبل مواجهة ليفانتي في الليجا على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) والذي شهد غياب الأوروجوائي فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريجو أيضا.

وحظي ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لزين الدين زيدان الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا، في المران بخدمات كل من ألبارو أودريوزولا ورافائيل فاران وميليتاو ومارسيلو وميندي فقط في الخط الدفاعي.

ولهذا اضطر بيتوني للاستعانة بخدمات مدافعين من فريق الناشئين مثل فيكتور تشوست وسرخيو سانتوس، وذلك إضافة للاعب الوسط أنطونيو بلانكو والجناح سرخيو أريباس.

وسيخوض الفريق الملكي مواجهة ليفانتي في وجود 6 غيابات مهمة، حيث لم يتعافى القائد راموس من آلام الركبة اليسرى التي عانى منها منذ مواجهات كأس السوبر الإسباني، وأيضا كارباخال بسبب آلام عضلية وناتشو المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما يعد غياب فاسكيز، الذي كان يغطي غياب كارباخال في الجبهة اليمنى، ضربة جديدة للميرينجي حيث لم يتمكن اللاعب من التدريب مع بقية زملائه هذا الأسبوع بسبب آلام عضلية أيضا. – (إفي).