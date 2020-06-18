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ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو وغيابه عن موقعة فالنسيا

منذ 47 دقيقة

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مدريد – يغيب إيسكو ألاركون عن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا مساء الخميس في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن ستبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع.

وأكد ريال مدريد أن إيسكو خضع صباح الخميس لفحوصات أثبتت معاناته من إصابة في أوتار عضلات الفخذ الأيمن.

وقد تستغرق عملية تعافي إيسكو نحو 20 يوما ، ما يعني أنه قد يشارك في آخر ثلاث جولات من الليجا كما قد يلحق بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أغسطس/آب المقبل. (إفي)

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