ريال مدريد يعلن مجددا إصابة إبراهيم دياز

مدريد – أعلن نادي ريال مدريد أمس الثلاثاء أن مهاجمه الشاب إبراهيم دياز تعرض مجددا لإصابة، بعدما تعافى لتوه من إصابة كان قد تعرض لها في فترة الاعداد للموسم وكان ضمن المدعويين للمشاركة في أول مباراة للملكي أمام سيلتا فيغو في أولى جولات الليغا.

وذكر ريال في بيان صدر عبر موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية أظهرت أن دياز صاحب الـ19 عاما يعاني من إصابة في العضلة الأمامية من الفخذ الأيمن.

ويتوجب على المهاجم الذي انضم لريال في الميركاتو الشتوي قادما من مانشستر سيتي أن يتعافي بشكل تام من أجل اللعب في صفوف الميرينغي خلال الموسم الحالي بعد أن شارك في 11 مباراة خلال الموسم الماضي.

وكان الريال قد أعلن في 14 تموز (يونيو) الماضي عن إصابة دياز في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وذلك خلال فترة الاستعداد للموسم. وتمثل إصابة دياز ضربة جديدة لمدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يفتقر بالفعل لجهود ماركو أسينسيو المصاب بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى، والبلجيكي إيدن هازارد وكذلك البرازيلي رودريغو والفرنسي فيرلاند ميندي. يشار إلى أن ميندي عاد أمس الثلاثاء للمران الجماعي بشكل جزئي في حين تدرب ماريانو دياز داخل منشأت مدينة فالديبيباس الرياضية.

وخلال جلسة المران حظي “زيزو” بتسعة من لاعبي الفريق الرديف في المدينة الرياضية.

ويستعد ريال حاليا لاستضافة بلد الوليد يوم السبت المقبل في ثاني جولات الموسم. – (إفي)