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ريال مدريد يعلن وفاة شقيق مدربه زيدان

منذ ساعتين
زين الدين زيدان

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مدريد- أعلن نادي ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم السبت في بيان وفاة فريد زيدان، شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي اضطر الجمعة إلى ترك معسكره التدريبي الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال.
وقال النادي الملكي في بيانه باللغة الفرنسية نشره على مقعه الرسمي على شبكة الإنترنت “جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد وقفوا دقيقة صمت قبل الحصة التدريبية في مونتريال بعد وفاة فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان”.
وكان ريال مدريد أعلن الجمعة في بيان أن زيدان غاب عن المعسكر الإعدادي للفريق في مونتريال (كندا) “لأسباب شخصية”، مضيفا “حتى عودته، سيقود الحصص التدريبية المدرب المساعد دافيد بيتوني”. (أ ف ب)

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