ريال مدريد يفتقد جهود لوكاس فاسكيز أمام إيبار للإصابة

مدريد – يغيب لاعب الوسط لوكاس فاسكيز عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام إيبار في أول لقاء للفريقين بعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم عقب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لمعاناته من مشكلة عضلية حالت دون مشاركته في مران السبت.

🚨🚨ÚLTIMA HORA | Lucas Vázquez, baja ante el Eibar por una sobrecargahttps://t.co/tBMiuCWppm — MARCA (@marca) June 13, 2020

وينضم فاسكيز هكذا إلى ماريانو دياز وناتشو فرنانديز ولوكا يوفيتش، الذين سيفتقد الملكي لجهودهم في مباراة إيبار بالجولة 28 من الليغا بسبب الإصابة.

وغاب لوكاس فاسكيز عن مران السبت، الذي أنهى به المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الاستعدادات للعودة إلى المنافسة. (إفي)