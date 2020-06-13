آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ريال مدريد يفتقد جهود لوكاس فاسكيز أمام إيبار للإصابة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد – يغيب لاعب الوسط لوكاس فاسكيز عن مباراة فريقه ريال مدريد أمام إيبار في أول لقاء للفريقين بعد استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم عقب التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك لمعاناته من مشكلة عضلية حالت دون مشاركته في مران السبت.

وينضم فاسكيز هكذا إلى ماريانو دياز وناتشو فرنانديز ولوكا يوفيتش، الذين سيفتقد الملكي لجهودهم في مباراة إيبار بالجولة 28 من الليغا بسبب الإصابة.

وغاب لوكاس فاسكيز عن مران السبت، الذي أنهى به المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان الاستعدادات للعودة إلى المنافسة. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

50 عاما على تحفة البرازيل في المونديال الذي بث للمرة الاولى بالألوان

منذ 12 دقيقة

“فيفا” يؤكد عدم أحقية اتحاد الكرة بتعديل عقود اللاعبين

منذ 59 دقيقة

زيدان : لا أحب اللعب دون جماهير

منذ ساعة واحدة

حكومة الأرجنتين تسمح بعودة رياضييها الأولمبيين إلى التدريبات

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock