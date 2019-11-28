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ريال مدريد يقترب من تجديد عقد فالفيردي بشرط جزائي فلكي

منذ ساعتين

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مدريد – كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني جدد عقد لاعبه الأوروغوياني الشاب فيديريكو فالفيردي حتى 30 حزيران (يونيو) 2025.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد قرر الصيف الماضي تجديد عقد لاعب الوسط (21 عاما)، الذي أصبح الآن عنصرا أساسيا بالنسبة لمدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان في خط الوسط.

وأوضحت الصحيفة أن العقد تضمن شرطا جزائيا بلغت قيمته 750 مليون يورو، وذلك لإبعاد أي فريق قد يحاول السعي وراء خدمات الأوروغوياني، حيث كان فالفيردي قد انتقل إلى ناشئي ريال مدريد في العام 2016 قادما من بينيارول الأوروغوياني. (إفي)

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