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ريال مدريد يقدم قميصه الثالث بتفاصيل مستوحاه من أصول “العاصمة”

منذ 3 ساعات

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مدريد – أطلق ريال مدريد قميصه الاحتياطي الثالث الجديد لموسم 2020-2021، وتميز باللون الأسود مع تفاصيل باللون الوردي مثل درع النادي، في تصميم حاولت من خلاله الشركة المصممة التواصل مع أصول وتقاليد مدريد.

وجاء التصميم الذي وقعت عليه شركة (أديداس) مستوحى من النقوش الخزفية التي تزين العاصمة الإسبانية، وسيكون القميص الثالث للفريق الملكي والثاني للفريق النسائي.

وحمل القميص الجديد الذي صُنع بأحدث التقنيات في عالم الملابس الرياضية، وصمم بحيث يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم، تفاصيل تنتمي لعصر الباروك، مع نقوش باللونين الأسود والرمادي على الجزء الأمامي تمجيدا للنقوش الخزفية التي تزين مدينة مدريد.

ويحظى التصميم، الذي أصبح متاحا بالأسواق اعتبارا من الأربعاء، بلمسة نهائية شفافة على مؤخرة العنق.(إفي)

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