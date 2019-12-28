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ريال مدريد يكثف مفاوضاته لضم فابيان رويز الموسم المقبل

منذ ساعة واحدة

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مدريد – كشفت تقارير اخبارية، أن نادي ريال مدريد حدد أولى صفقاته القادمة لدعم الفريق الموسم المقبل، وهو لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز المحترف في صفوف نابولي الإيطالي.

وذكرت صحيفة (آس) الرياضية أن فابيان (23 عاما) اختار ريال مدريد من بين العروض العديدة التي وصلته من كبار أندية أوروبا، للعب بصفوفه الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة المدريدية أن فابيان رفض في البداية تجديد عقده مع نابولي، والذي يمتد حتى العام 2023، حال تضمن شرطا جزائيا فلكيا، مشيرة إلى أن اللاعب قبل تجديد العقد مع وجود شرط جزائي لا يزيد عن 100 مليون يورو، من أجل الانتقال للنادي الملكي.

وأضافت أن رحيل المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي كان أحد العوامل الحاسمة في ضم فابيان رويز في صيف العام 2018 من صفوف ريال بيتيس، من بين العوامل التي تساعد ريال مدريد في إنجاز الصفقة، ليكثف من مفاوضاته مؤخرا مع المقربين للاعب. (إفي)

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