ريال مدريد يكشف عن تقدم أعمال التجديد في سانتياغو برنابيو

مدريد – كشف ريال مدريد عن المستجدات في عملية إعادة تجديد ملعب سانتياغو برنابيو، بعد 15 شهرا من العمل.

وسارت عملية التجديدات بمعدل أسرع بفضل فترة التوقف الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وما تلاها من إقامة المباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وكان هدم مركز التسوق وساحة انتظار السيارات الموجودة تحت الأرض، هما التغييران الأبرز في هذا المشروع الذي بدأ العام 2019.

وأوضح النادي الملكي في بيان أنه “سيتم إنشاء حوالي 500 مكان للسيارات وسيسمح باستخدامات جديدة مثل وقوف حافلات ريال مدريد وتلك الخاصة بالفرق المنافسة”.

وكان التغيير الجديد الآخر هو هدم المبنى الملحق، الذي كان يضم المكاتب المؤسسية للنادي ومتجر (أديداس).

بعد ذلك، سيتم تشييد مبنى جديد مدمج في هيكل الاستاد، وسيكون له “عشرة مستويات وظيفية وثلاثة مستويات تحت الأرض”.

وهكذا تتقدم أعمال تجديد سانتياجو برنابيو التي يسعى من خلالها النادي لوضع اسمه في الطليعة المعمارية، وستستمر مع بداية الموسم الجديد.– (إفي)