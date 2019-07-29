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ريال مدريد يكشف عن قميصه للموسم الجديد

منذ ساعتين

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مدريد – كشف نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، عن القميص الثالث للفريق خلال الموسم الجديد 2019-2020، وتميز القميص المعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، باللون الأخضر.

ويعتمد القميص، الذي يحمل علامة “أديداس” ومستوحى من التكنولوجيا وتطور المستقبل واعتبار ملعب “سانتياجو برنابيو” الجديد مرجع رئيسي لهذا الابتكار على تقنية لامتصاص العرق.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن القميص الثالث للفريق الملكى يحمل شعار “أنت تملك المستقبل”، والذى يشير إلى أن النجاحات التى تحققت فى الماضى لا تتداخل أبدا مع طموحات الريال في المستقبل. (إفي)

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