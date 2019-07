ريال مدريد يكشف عن قميصه للموسم الجديد

مدريد – كشف نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، عن القميص الثالث للفريق خلال الموسم الجديد 2019-2020، وتميز القميص المعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، باللون الأخضر.

ويعتمد القميص، الذي يحمل علامة “أديداس” ومستوحى من التكنولوجيا وتطور المستقبل واعتبار ملعب “سانتياجو برنابيو” الجديد مرجع رئيسي لهذا الابتكار على تقنية لامتصاص العرق.

First make history. Then own the future.

Presenting our brand new @adidasfootball 2019/20 third kit.

